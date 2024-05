นายกฯ หารือผู้บริหารบริษัท Ajinomoto มั่นใจไทยมีศักยภาพขยายการลงทุนต่อเนื่อง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือกับผู้บริหารบริษัท Ajinomoto Co., Inc. บริษัทผู้ผลิตเครื่องปรุงรสและอาหาร อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอื่นๆ มีบริษัทในเครือ 135 แห่ง ใน 36 ประเทศทั่วโลก และมีโรงงานผลิต 117 แห่งใน 24 ประเทศทั่วโลก มีธุรกิจผงชูรส โรงงานผงปรุงรสอาหารในจังหวัดกำแพงเพชร สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ปทุมธานี และมีสํานักงานภูมิภาคในกรุงเทพฯ



บริษัทได้หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกรัฐมนตรี ชื่นชมและขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังไทยที่เป็นส่วนสำคัญในวัตถุดิบการผลิตหลักของบริษัท และมั่นใจว่าไทยมีศักยภาพสำหรับบริษัทในการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง



นายกฯ ยินดีที่บริษัทดำเนินธุรกิจและจัดตั้งโรงงานในไทยเป็นจำนวนมาก และผลักดันโครงการดีๆ ชื่อ Thai Farmer Better Life Partner Project มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนผลประกอบในไทยถือว่าสูงที่สุด เมื่อเทียบกับทั่วโลก นอกจากการลงทุนในไทยแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการร่วมพัฒนาคุณภาพผลผลิต (มันสำปะหลัง) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย โดยนายกฯ ชื่นชมโครงการดังกล่าว เชื่อมั่นว่าจะเป็นพื้นฐานสนับสนุนไทยไปสู่การเป็น Agriculture and Food Hub อย่างยั่งยืน