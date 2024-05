นายกฯ หวังการเยือนอิตาลีครั้งนี้ ช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ภารกิจเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการวันนี้ ผมตั้งใจจะมาหารือความร่วมมือกับประเทศอิตาลี ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุน ด้านการเกษตร และที่อิตาลีโดดเด่นมาก คือเรื่องการสร้างแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตสินค้า เรื่องแฟชั่น ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบาย soft power ของไทย ขณะที่ด้านพลังงานเขาเป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนอันดับ 3 ของยุโรป และอิตาลีมีองค์ความรู้ที่น่าสนใจในเรื่องการทำเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตร ตลอดจนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งชาวอิตาลีเดินทางมาเที่ยวไทยปี ๆ หนึ่ง กว่า 190,000 คน เลยครับ



ขอขอบคุณ Madame Prime Minister, Ms.Giorgia Meloni ที่ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่นด้วย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้พบกัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยือนครั้งนี้จะสร้างเสริมความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี ที่มีมานานถึง 156 ปี ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกครับ



The main mission of my official visit to the Italian Republic 🇮🇹 is to discuss with Madam Prime Minister Ms. Giorgia Meloni collaboration in the areas of investment, labor, agriculture, energy and people-to-people tie based on the closed and friendly relations over the past 156 years. I thank the Italian side for the warm welcome and hospitality extended to me and my delegation during our stay. I leave Italy confident that our frank discussion today will pave way for tangible outcomes soon.