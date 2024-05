ข่าวปลอม อย่าแชร์! ปตท. เปิดจองหุ้น OR ที่ 18.20 เริ่มต้น 70 หุ้น ไม่จริง

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในเรื่อง ปตท. เปิดจองหุ้น OR ที่ 18.20 เริ่มต้น 70 หุ้นนั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ



ตามที่มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลงทุนหุ้น OR ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ผ่านเพจที่ใช้ชื่อว่า Pttor Oil and Retail ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า เป็นการแอบอ้างใช้ภาพและตราสัญลักษณ์ของ OR ประกอบการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กปลอม ซึ่ง OR ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงไม่มีนโยบายเสนอขายหุ้น และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ลงทุนในลักษณะนี้แต่อย่างใด