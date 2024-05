“หมอธีระ”เผยสิงคโปร์ประเมินมีคนติดเชื้อโควิดสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าถึง 2 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า โควิด-19 ในสิงคโปร์



ล่าสุดสัปดาห์ 5-11 พ.ค. สาธารณสุขของสิงคโปร์ประเมินว่ามีคนติดเชื้อสูงถึง 25,900 ราย



เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าถึง 2 เท่า



KP.1 และ KP.2 เป็นสายพันธุ์กลุ่ม FLiRTs ลูกหลานของ JN.1 โดยทั้งสองตัวนี้ครองการระบาดรวมกันมากกว่า 67% ที่สิงคโปร์ในปัจจุบัน



ประเมินว่า KP.2 นั้นเป็นตัวที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะพบมากในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ อินเดีย จีน ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร



...ไทยเราก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกัน...



อ้างอิง

Singapore’s COVID-19 cases nearly double; public hospitals to reduce non-urgent elective surgeries. Channel News Asia. 18 May 2024.