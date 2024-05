พท.เผยผลจากห้องแล็บยืนยันตัวอย่างข้าว 10 ปี ไม่พบสารอะฟลาท็อกซินที่ทำให้เกิดมะเร็ง

เพจพรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า จากกรณีที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะไปตรวจสอบข้าวสารในโกดังที่เก็บไว้ 10 ปี โดยนำไปหุงรับประทานเพื่อพิสูจน์ว่ายังกินได้ จนเกิดข้อสงสัยว่าจะมีสารก่อให้เกิดมะเร็งหรือสารพิษอื่นๆ หรือที่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่ ทำให้ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย จากรายการข่าว 3 มิติ นำตัวอย่างข้าวที่เหลือไปทดสอบกับห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลแห่งหนึ่ง โดยตรวจหาสารพิษตกค้าง ทั้งสารอะฟลาท็อกซินที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง กับสารพิษจากการใช้ยารมควัน



ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 รายการข่าว 3 มิติ โดย นายกิตติ สิงหาปัด เผยผลการทดสอบตัวอย่างข้าวสาร 2 โกดังในโครงการรับจำนำข้าว จังหวัดสุรินทร์ดังกล่าวแล้วว่า ไม่พบสารพิษจากเชื้อราที่ทำให้เป็นมะเร็ง หรือสารอะฟลาท็อกซิน และไม่พบสารตกค้างจากการใช้ยารมควัน



ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบโกดัง 1 ซึ่งเป็นตัวอย่างข้าวสารจากโกดัง กิตติชัย หลัง 2 จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 1,094 กรัม ผลการทดสอบไม่พบสารสารพิษจากเชื้อราที่มีพิษทำให้เป็นมะเร็ง หรือสารอะฟลาท็อกซิน (Afatoxins) ซึ่งมีการตรวจสารทั้ง 4 ชนิด ทั้งสารอะฟาท็อกซิน B1, B2, G1, G2 มีผลตรงกันว่า Not Detected คือไม่พบสารพิษ และจากการตรวจโดยวิธี HPLC ซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูง มีค่าต่ำสุดเพียง 0.25 ไมโครกรัมเปอร์กิโล หรือคิดเป็น 1 ส่วนในพันล้านส่วน ในขณะที่มาตรฐานจะอยู่ที่ 20 ไมโครกรัมเปอร์กิโล ถือเป็นการตรวจวัดที่ละเอียด



ส่วนผลการตรวจสารที่ใช้ในการรมควัน 4 ชนิด ผลการทดสอบไม่พบสารพิษตกค้าง ทั้งสาร Bromide ion, Hydrogen Phosphide, Methyl Bromide และ Sulfluride ซึ่งเป็นผล Not Detected เช่นกัน โดยค่าที่ตรวจพบสำหรับสาร Bromide ion มีเพียง 0.30 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม จากค่ามาตรฐาน 50 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ส่วน Hydrogen Phosphide ก็พบเพียง 0.01 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ 0.1 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ส่วน Methyl Bromide ก็พบเพียง 0.005 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ที่ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 0.01 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม จึงถือว่าไม่พบสารตกค้าง

สำหรับผลการตรวจโกดัง 2 ซึ่งเป็นข้าวสารตัวอย่างจากโกดังพูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 ส่งตัวอย่างตรวจ 975 กรัม ก็ได้ผลเช่นกัน ทั้งสารอะฟลาท็อกซิน ทั้ง 4 ชนิด ผลตรวจไม่พบสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็ง Not Detected และไม่พบสารพิษตกค้างจากสารรมควันทั้ง 4 ชนิด ผลการทดสอบ ก็ Not Detected เช่นกัน



ด้าน นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ผ่านแอพพลิเคชั่น X โดยนำผลที่ข่าว 3 มิติรายงาน เทียบกับข่าวจากช่อง ONE พร้อมระบุว่า “รอดูผลการตรวจอย่างเป็นทางการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้งครับ คาดว่าจะออกมาในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคมนี้”