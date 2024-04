ผู้ว่าฯ กทม.สั่งแก้ปัญหาน้ำสวนลุมพินี เร่งเติมน้ำเพิ่มออกซิเจน หลังค่า DO ในน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน

สืบเนื่องจากสระในสวนลุมพินีมีปัญหาเรื่องน้ำส่งกลิ่นเหม็น มีฟองมาประมาณ 3 สัปดาห์ คาดว่าเกิดจากฝนทิ้งช่วงซึ่งปกติจะมีฝนอย่างน้อยเดือนละครั้ง อีกทั้งบ่อน้ำบาดาลเสียนานกว่า 3 เดือน (ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแล้ว) ทำให้ระดับน้ำในสระลดลงมาก ประกอบกับสาหร่ายแก่ที่ตายแล้วจับเป็นเมือก ทำให้คุณภาพน้ำไม่ดี ออกซิเจนต่ำลง เกิดกลิ่นเหม็น รวมถึงมีปัญหาเรื่องการเติมออกซิเจนในน้ำต่าง ๆ ด้วย โดยในช่วงเย็นวานนี้ (16 เม.ย.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ไปยังสวนลุมพินีตรวจสอบปัญหาดังกล่าว



โดยผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำชี้แจงว่า จากปัญหาน้ำลดจึงต้องหาน้ำเข้ามาเพิ่ม โดยวันนี้ (17 เม.ย.) จะดำเนินการนำน้ำเข้ามาทางคลองไผ่สิงโตประมาณวันละ 4000 คิว นำมาพักไว้และเติมอากาศเข้าไปจนได้ค่าออกซิเจนในน้ำถึง 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) แล้วจึงจะปล่อยน้ำออกเข้าสู่สระใหญ่ สระด้านเลียบถนนพระราม 4 จะนำน้ำเข้าจากคลองสาทร และมีน้ำจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำด้วย โดยทำต่อเนื่องทุกวัน และนำเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ JET AERATOR มาเพิ่มอีก 4 ตัว



โดยวานนี้เจ้าหน้าที่ วัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำหรือค่า DO (Dissolved oxygen) วัดได้ 0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน โดยจะคุมค่า DO ให้อยู่ที่ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ขึ้นไป และในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่จะวัดค่า DO อีกครั้งหนึ่ง



นายชัชชาติ สั่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และมอบหมายสำนักการระบายน้ำหาเครื่องเติมออกซิเจนเพิ่มเติม และแม้สวนลุมพินีนี้จะดูแลโดยสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. แต่ด้วยกำลังไม่เพียงพอและเพื่อจะแก้ปัญหานี้ จึงต้องผนึกกำลังกับสำนักการระบายน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป รวมถึงให้วางแผนการการปรับปรุงเรื่องอื่นๆ ให้ครอบคลุม เช่น คุณภาพน้ำ และห้องน้ำ เป็นต้น