ธอส.เตรียมวงเงิน 5 พันล้านบาท จัด 4 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2567 ธอส. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไทย ตามพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ผ่านการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเป็นของตนเองลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ธอส. จึงได้จัดทำ 4 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ กรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท ประกอบด้วย



1. โครงการบ้าน ธอส. สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย ปี 2567 กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมบ้านตามแบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-60 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-3.00% ต่อปี (3.90% ต่อปี) ปีที่ 8-9 เท่ากับ MRR-2.25% ต่อปี (4.65% ต่อปี) ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสำหรับซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.90% ต่อปี) กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 40 ปี ผ่อนชำระเพียง 5,500 บาทต่อเดือน พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-3,100 บาท)



2. โครงการสินเชื่อ Senior Home 4U ปี 2567 กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการกู้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.90% ต่อปี ปีที่ 2-3 เท่ากับ 3.50% ต่อปี ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี (4.15% ต่อปี) ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี



กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี กรณีชำระหนี้และซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 40 ปี ผ่อนชำระเพียง 5,500 บาทต่อเดือน พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-3,100 บาท) และค่าจดทะเบียนการจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง



3. โครงการสินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2567 กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นสัญญาแรก โดยไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.และสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3.50% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 3.75% ต่อปี ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเพียง 3.42% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 40 ปี ผ่อนชำระเพียง 5,500 บาทต่อเดือน พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-3,100 บาท)



4. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถนำที่อยู่อาศัยของตนเอง ที่ปลอดจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยไม่พิจารณารายได้ของผู้กู้ วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินที่ดินและอาคาร กรณีห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 30% ของราคาประเมินห้องชุด อัตราดอกเบี้ย 6.25% ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาการให้กู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยผู้กู้จะได้รับเงินกู้เป็นรายเดือนจากธนาคารทุกเดือนด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของลูกค้าที่เปิดไว้กับธนาคาร เพื่อนำเงินที่ได้รับมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ



ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถอยู่อาศัยในหลักประกันดังกล่าวได้จนกว่า จะสิ้นอายุขัย และเมื่อครบกำหนดสัญญากู้เงินและ/หรือผู้กู้สิ้นอายุขัย พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-3,100 บาท) และค่าจดทะเบียนการจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง



นอกจากนี้ ธอส. ยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับผู้สูงอายุได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มความมั่งคงด้านรายได้ในวัยเกษียณอายุ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งปูพื้นฐานทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย (Aging Society) รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการใช้ Application "GHB ALL GEN" และ "GHB Buddy" ใน LINE Application ตาม "โครงการ Financial Literacy สำหรับผู้สูงอายุ" อีกทั้งยังมีการสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายในอนาคตด้านสวัสดิการต่างๆ ลงได้อย่างยั่งยืน



ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสินเชื่อดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th