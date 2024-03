กทม.พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ยินดีครองแชมป์ “เมืองที่ดีที่สุด“ ในเอเชียแปซิฟิก

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ กรุงเทพมหานคร คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุด ในหมวดหมู่เมืองปลายทางท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก ปี 2024 จากการจัดอันดับโดยนิตยสารท่องเที่ยว DestinAsian โดยกรุงเทพฯ ครองอันดับหนึ่ง ตามด้วยโตเกียว สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง โซล ซิดนีย์ เซี่ยงไฮ้ ไทเป และโฮจิมินห์ การจัดอันดับนี้เป็นผลมาจากการโหวตของผู้อ่านในนิตยสาร DestinAsian ซึ่งประกาศผลรางวัลร่วมกับการจัดอันดับหลากหลายหมวดหมู่ เช่น เกาะ โรงแรม รีสอร์ต สายการบิน สนามบิน และเรือ



โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กทม. รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมากมายทั่วโลก ในด้านต่าง ๆ ดังนี้



-ด้านการเตรียมความพร้อมความปลอดภัย

ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ณ อาคารส่วนการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร จัดจุดให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 จุด กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ผ่านจุดให้บริการนักท่องเที่ยวฯ จำนวน 17 จุด โทร. 0 2225 7612 Facebook Fan page : VisitBangkok.Thailand จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ visitbangkok.go.th นอกจากนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร(พญ.วันทนีย์ วัฒนะ) ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน



-ด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและข้อมูลการท่องเที่ยว ได้จัดพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 8 พื้นที่ ได้แก่ ย่านหัวตะเข้ ย่านบางลำพู ย่าน Little India ย่านตลาดน้อย ย่านรัตนโกสินทร์ ย่านเยาวราช - สำเพ็ง ย่านตลาดพลู และย่านคลองบางหลวง พร้อมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Fan page : VisitBangkok.Thailand ช่อง Youtube : Bangkok Tourism Division ช่อง TikTok และ Instagram : gobangkok.thailand พัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร visitbangkok.go.th เพื่อรองรับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงข้อมูลภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไม่น้อยกว่า 3 ภาษา



-ด้านการจัดเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เมืองมีความพร้อมในการเดินทาง โดยการพัฒนาเชิงกายภาพ ทางเท้า ทางเดิน ที่สะดวกต่อผู้คนทุกกลุ่มตามนโยบาย Bangkok for all และจัดกิจกรรมนำร่องท่องเที่ยวย่านพระนคร โดยกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ใช้ wheel chair ในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ให้เชื่อมต่อกับระบบออนไลน์