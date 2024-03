นายกฯ จ่อแสดงวิสัยทัศน์แบ่งปันประสบการณ์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยในงาน MIPIM 2024

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ เฟซบุ๊ก ระบุว่า เช้านี้ ผมมีกำหนดการเดินทางไปเมือง คานส์ครับ แต่บังเอิญเครื่องบินของเราขัดข้อง ผมตัดสินใจขึ้นเครื่องพาณิชย์ที่ฝรั่งเศสไปกับการ์ดฝรั่งเศสกันสองคนครับ แต่ไม่เป็นไรครับ งานมาก่อน เพราะงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (MIPIM 2024) The Global Urban Festival เป็นงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก มีรัฐมนตรีจากทั้ง ประเทศฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี และโอมาน นักลงทุนกว่า 6,500 ราย รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมจากทั้งองค์กรของรัฐ สถาบันการเงิน และบริษัทชั้นนำจาก 90 ประเทศ ทั่วโลกกว่า 22,500 คนถือเป็นงานสำคัญที่เราพลาดไม่ได้



ซึ่งผมจะกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "better infrastructure in an age of risk, scarcity and emergency” จะแสดงวิสัยทัศน์แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่งานด้วยครับ