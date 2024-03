จีนเริ่มการทดสอบใช้ AI ช่วยแพทย์ผ่าตัดสมองในโรงพยาบาล

จีนกำลังทดสอบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อที่จะนำมาใช้เพื่อช่วยในด้านศัลยแพทย์ระบบประสาท (Neurosurgeons) ที่โรงพยาบาล 7 แห่งในกรุงปักกิ่งและเมืองอื่น ๆ ของจีนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการริเริ่มหลายด้านที่รัฐบาลจีนกำลังพยายามทดลองใช้และควบคุมการใช้เทคโนโลยี AI ดังกล่าว



สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ (Center for Artificial Intelligence and Robotics) ซึ่งมีฐานอยู่ในฮ่องกงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) ซึ่งเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนนั้น ได้เปิดตัวโมเดล AI ที่ทำงานคล้ายกับ “LLaMa 2.0” ซึ่งเป็นโมเดล AI ของบริษัทเมตา แพลตฟอร์มส์ โดยนายหลิว หงปิน ผู้อำนวยการบริหารของศูนย์ดังกล่าวเปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยได้ทำการฝึกฝนและปรับโมเดล AI โดยใช้เอกสาร, วารสารทางการแพทย์ และคู่มือต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำงานในฐานะผู้ให้คำปรึกษาด้านการผ่าตัดให้กับแพทย์



ขณะนี้หน่วยงานของรัฐบาลจีนกำลังทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนในการพัฒนา AI ที่ถอดแบบมาจากแชตบอต ChatGPT ของบริษัทโอเพนเอไอ โดยโมเดล AI “ไท่ชู (TaiChu)” ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี AI ลอตแรกที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดตัวต่อสาธารณชนในเดือนส.ค.ปีที่แล้ว ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวถือเป็นใบเบิกทางที่จะนำไปสู่การปฏิวัติสายงานต่าง ๆ ตั้งแต่การวินิจฉัยโรคไปจนถึงการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล



ทีมวิจัยได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ (11 มี.ค.) ว่า ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ได้จ้างพนักงานฝ่ายประมวลผลกราฟิกจำนวน 100 คนเพื่อทำการฝึกฝน AI ที่มุ่งเน้นด้านการดูแลสุขภาพ โดย AI ดังกล่าวใช้ทั้งชิป A100 ของบริษัทอินวิเดีย และชิป Ascend 910B ของบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยีส์



ทั้งนี้ ทีมวิจัยของจีนคาดหวังว่า แชตบอต AI ซึ่งมีชื่อว่า CARES Copilot 1.0 จะสามารถตอบคำถามที่อ้างอิงจากข้อมูลบันทึกทางวิชาการกว่า 1 ล้านรายการ และคาดว่าจะสามารถประมวลผลข้อมูลการวินิจฉัยโรค เช่น MRI, อัลตราซาวนด์ หรือ CT Scan รวมทั้งรูปภาพ เนื้อหา และข้อมูลที่เป็นเสียง นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยยังคาดหวังว่า AI ดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอีกหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการเตือนแพทย์ไม่ให้ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงด้วย