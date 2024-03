กทม.จับมือเอกชน เนรมิตที่ดิน กพท. เป็นลานกีฬาในฝันลายเส้น “กัปตันซึบาสะ“และนักเตะทีมชาติไทย

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดสนามโครงการ Dream Stadium Season 2 ณ สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ เขตห้วยขวาง



นายศานนท์ กล่าวว่า ความท้าทายหลักของกรุงเทพมหานครคือพื้นที่ดินส่วนใหญ่ไม่ใช่ของเรา เป็นของภาคเอกชนหรือภาครัฐอื่นๆ อย่างพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หลายๆ ที่เป็นลานกีฬาที่มีผู้ดูแลที่ไม่ชัดเจน ปัจจุบันเรามีลานกีฬา 1,000 กว่าแห่ง ซึ่งปีนี้มีแผนการปรับปรุงอย่างน้อย 180 ลาน ทั้งนี้หากจะนำงบประมาณการปรับปรุงบางครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายจึงมีเอกชนมาร่วมมือด้วย ครั้งนี้ได้ทาง Big One Group, สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด, สีทาบ้าน TOA, แบรนด์เสื้อผ้ากีฬา Volt และบริษัท ธานนอส จำกัด ปีที่แล้วได้ดำเนินการที่สนามฟุตบอลชุมชนแฟลตห้วยขวาง (แฟลตที่ 16) เขตดินแดง โดยเรามุ่งเน้นพื้นที่ที่เป็นชุมชนและมีประชากรมาก ในปีนี้เราจึงมาร่วมมือกับพันธมิตรต่อยอดในพื้นที่สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์แห่งนี้



นายศานนท์ กล่าวต่อว่า การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะภายใน กทม. ในอนาคตจะเพิ่มศูนย์กีฬา ศูนย์นันทนาการอย่างน้อย 5 แห่ง เช่น ในพื้นที่เขตบางรัก ทวีวัฒนา เคหะร่มเกล้าลาดกระบัง มีนบุรี ในส่วนพื้นที่สวนสาธารณะจะปรับปรุงที่สวนเบญจกิติซึ่งดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว นอกจากนี้ที่สวนรถไฟกำลังจัดทำแผนปรับปรุงเพิ่มเติมอีกด้วย



“หัวใจสำคัญคือทำอย่างไรให้เมืองน่าอยู่ มีพื้นที่คนเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องจ่ายตังค์ หากมาเล่นกีฬาแล้วมีพื้นที่ฟรีก็จะทำให้คนเข้าถึงกีฬามากขึ้น และตนชื่นชมโครงการนี้มากเพราะหัวใจของโครงการนี้ไม่ใช่แค่การปรับปรุงการภาพ แต่คือชวนเด็กๆ มาเล่นกีฬา มาพบกับความฝัน อีกทั้งในปีหน้าเราจะได้เป็นเจ้าภาพซีเกมส์ (SEA Games) ดังนั้นหากลานกีฬาทั่วทั้งกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงก็จะเป็นโอกาสอันดีในการต้อนรับการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคในครั้งนี้ด้วย” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว



ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกันบริษัท คิดไซด์โค้ง จำกัด เจ้าของสื่อออนไลน์ "Think Curve – คิดไซด์โค้ง SC Asset และ 5 พันธมิตรชั้นนำ ประกอบด้วย Big One Group, สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด, สีทาบ้าน TOA, แบรนด์เสื้อผ้ากีฬา Volt และบริษัท ธานนอส จำกัด จัด "Dream Stadium…สนามแห่งฝัน" ซีซั่น 2 ยกระดับพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เป็นสถานที่ของทุกคน เป็นจุดเริ่มต้นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน, ชุมชน และสังคม หลังประสบความสำเร็จมาแล้วจากซีซั่นแรกเมื่อ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา



โดยโครงการ 'Dream Stadium…สนามแห่งฝัน' นั้นเป็นโครงการที่ตั้งใจริเริ่มขึ้นมาเพื่อเข้าถึงยังชุมชนต่างๆ ที่มีเยาวชนและครอบครัวอีกหลายครัวเรือนที่ต้องการพื้นที่แห่งความฝัน ความหวัง และจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งในครั้งนี้มี 6 สนามที่เป็นหมุดหมายของโครงการ ได้แก่ สนามปิ่นเจริญ 3 ดอนเมือง, สนามกีฬาสวนสมเด็จสราญราษร์มณีรมย์ ห้วยขวาง, ลานกีฬาสามัคคี 4-6 หนองแขม, ลานกีฬาเคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง, สนามเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 สมุทรสาคร และ SEA Complex บางปู สมุทรปราการ



ในครั้งนี้ นอกจากจะมีภาพการ์ตูนฉบับออริจินอลจากกัปตันซึบาสะ ยังมีภาพของบรรดานักเตะที่เคยไปค้าแข้งถึงประเทศญี่ปุ่น อย่าง ธีราทร บุญมาทัน, ชนาธิป สรงกระสินธ์ และ สิทธิโชค ภาโส ซึ่งนักเตะทั้งหมดที่กล่าวมา นอกจากจะเคยลงเล่นรับใช้ทีมชาติไทยแล้ว ยังเคยไปค้าแข้งในลีกสูงสุดของแดนซามูไรมาเเล้ว พร้อมมีภาพออริจินอลนักฟุตบอลหมายเลข 10 ทีมชาติไทย จับมือกับกัปตันซึบาสะ ที่ อ.โยอิจิ ทาคาฮาชิ เคยวาดไว้ให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2016 ถูกนำเพ้นต์ลงบนพื้นสนาม ซึ่งทุกภาพได้รับมาอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์จากต้นสังกัดที่ญี่ปุ่น พร้อมลายเซ็นของนักวาดคนดัง



ทั้งนี้ ทุกสนามจะได้รับการบูรณะใหม่ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม น่าใช้งานมากขึ้น ภายใต้การเพ้นท์สนามใหม่ โดยมีลายเส้นแบบถูกลิขสิทธิ์จาก โยอิจิ ทากาฮาชิ นักเขียนมังงะชื่อดังระดับตำนานอย่าง "กัปตันซึบาสะ" นอกจากนี้ยังมีการนำตัวแทนของทุกชุมชนที่ร่วมกับโครงการ เข้าแข่งขันขัน Dream Tournament ฟุตบอล 5 คน ที่แต่ละชุมชนจะส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน และใช้สนามที่บูรณะขึ้นใหม่ของพวกเขาเป็นสังเวียนแข้ง ก่อนจะมาหาผู้ชนะ ในรอบชิงชนะเลิศที่จะถูกจัดขึ้นในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ผู้ชนะใน Dream Tournament Season 2 จะเป็นตัวแทนของโครงการไปแข่งขันในรายการ ซึบาสะ คัพ รายการฟุตบอลเยาวชนของประเทศญี่ปุ่น ที่จะจัดแข่งขันกันในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2568