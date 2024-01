"ภูมิธรรม"ปลื้ม! ข้าวพรีเมียมไทยมีโอกาสขยายตลาดถึงผู้บริโภคในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า สถานการณ์การค้าข้าวโลก มีแนวโน้มแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น จากปัจจัยที่อินเดีย อาจพิจารณายกเลิกมาตรการระงับการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ ไทยจึงต้องเร่งทำตลาดข้าว เพื่อเร่งรัดการส่งออกข้าวไทยเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าข้าวไทยให้แก่ผู้บริโภคชาวอเมริกันได้รู้จัก ในฐานะข้าวคุณภาพดี มีมาตรฐาน และกระตุ้นให้เกิดการซื้อข้าวไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกที่มีชาวเอเซียอยู่เป็นจำนวนมาก มีโอกาสที่จะจำหน่ายสินค้าอาหารไทยสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีให้ไทยส่งออกข้าวไปยังตลาดสหรัฐฯ



ทั้งนี้ หลังทำหน้าที่ทีมเซลล์แมนประเทศ เข้าร่วมจัดกิจกรรม Instore Promotion สินค้าข้าวหอมมะลิพรีเมียม ที่ห้าง Ralphs Fresh Fare ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ที่มีสาขากว่า 190 สาขา ว่า ตนได้หารือกับ Mrs.Chris Wong ประธานบริษัท Golden Star Trading Inc. ผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิ และอาหารกระป๋องจากไทยรายใหญ่ มีการนำเข้าข้าวปีละ 60-70 ล้านเหรียญสหรัฐ ขอบคุณที่นำเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าไทยมาโดยตลอด หวังว่าจะมีการนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต และหากมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือ ตนพร้อมที่จะช่วยดูแลแก้ไขให้



อย่างไรก็ตาม การหารือกับ Mr.Michael Taccone ผู้จัดการห้าง ห้าง Ralphs Fresh Fare ซึ่งเป็นห้างในเครือบริษัท Kroger Co. (โครเกอร์) ซึ่งเป็นเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ มีจำนวน 2,759 แห่ง และกำลังอยู่ระหว่างการซื้อกิจการเครือ Albertson ซึ่งมีซุปเปอร์มาร์เก็ตในมือจำนวน 2,323 แห่ง หากรวมกันสำเร็จจะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า 5,000 แห่ง โดยได้ขอบคุณ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสของสินค้าไทยในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และหวังว่าห้างจะให้ความร่วมมือกับผู้นำเข้าสินค้าไทยพิจารณา สั่งซื้อสินค้าไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอาหาร เกษตรแปรรูป สินค้านวัตกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออก



นายภูมิธรรม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศกำลังเร่งจัดกิจกรรมการส่งออกสินค้าไทยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ตนขอฝากผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทย ปรับตัวและให้ความสำคัญกับกติกาการค้าของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ เรื่องคาร์บอนเครดิต การดูแลสิ่งแวดล้อม กรีนอีโคโนมี่ ซึ่งจะเพิ่มแต้มต่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยอาหารการกินประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก คนไทย คนต่างชาติ คนเอเชีย ชาวตะวันตกก็ชื่นชอบอาหารไทย ถูกปากทุกคน เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่ง ยืนยันว่าสินค้าไทยโดยเฉพาะอาหาร คนนิยมชมชื่นมาก เดือนมีนาคมนี้เขาจะไปพบตนที่กรุงเทพฯ อยากนำสินค้าตัวใหม่ของประเทศไทย มาขายที่นี่ เป็นห้างที่มีสาขาในสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก ซึ่งเขาผูกพันกับประเทศไทย



นอกจากนี้ ยังได้พบกับนายเอนก พลอยแสงงาม ประธานบริษัท LAX-C Inc. ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ที่เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก มีการนำเข้าอาหารจากเอเชีย ทั้งข้าวหอมมะลิ ผัก ผลไม้กระป๋อง เส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำมะขามเปียก แป้งมันสำปะหลัง อุปกรณ์สำหรับใช้ในร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ขอความร่วมมือให้ช่วยพิจารณาเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รายเล็กและรายย่อยอีกด้วย