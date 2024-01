รฟท.ชวนเที่ยว 4 ทริป 4 สไตล์ ตลอดเดือนแห่งความรัก

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวรถไฟ KIHA 183 ประจำเดือนแห่งความรัก กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Season of love โดยนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปด้วยขบวนรถแห่งความรัก ท่ามกลางบรรยากาศสองข้างทางที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอความอบอุ่น ในวันหยุดสุดสัปดาห์ 4 เส้นทาง 4 สไตล์ เอาใจสายเที่ยว สายแชะ สายฟิน ให้เลือกอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือแบบพักค้างคืน



ทั้งนี้ เริ่มสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือช่องทางการจำหน่ายตั๋วระบบออนไลน์ D-Ticket จำกัด 200 ที่นั่งต่อทริปเท่านั้น โดยราคาดังกล่าวรวมค่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมอาหารแบบจัดเต็มแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดเส้นทางต่างๆ ให้เลือกดังต่อไปนี้



วันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2567 (One day Trip) โปรแกรมนั่ง KIHA 183 “เรอทัก รักเธอที่แปดริ้ว พลิ้วตามสายน้ำ” ราคาท่านละ 1,499 บาท



วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 (เที่ยว 2 วัน 1 คืน) โปรแกรมนั่ง KIHA 183 ชมดนตรีในสวนแห่งความรัก ที่กาญจนบุรี ราคาท่านละ 3,999 บาท



วันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2567 (One day Trip) โปรแกรมนั่ง KIHA 183 “ชวนแต่งไทยไปเที่ยวเมืองรอง เที่ยวล่องเมืองลิง เที่ยววัง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ราคาท่านละ 1,499 บาท



วันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2567 (One day Trip) โปรแกรมนั่งรถ KIHA 183 “รื่นรมย์ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่เพชรบุรี” ราคาท่านละ 1,499 บาท



นายเอกรัช กล่าวว่า สำหรับการจัดขบวนรถไฟท่องเที่ยวปี 2567 การรถไฟฯ ได้เตรียมโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษนั่ง KIHA 183 แบบเอ็กซ์คูลซีฟตลอดทั้งปี เพื่อตอกย้ำหมุดหมายของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน ตามนโนยายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้การรถไฟฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการขนส่งระบบราง และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่มีความตั้งใจร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางรถไฟใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ



นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมกราคม 2567 นี้ การรถไฟฯ ยังมีโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ ส่งท้ายเทศกาลส่งความสุข โดยเปิดให้จับจองที่นั่งไปสัมผัสความสุขแบบชิลๆ อีก 2 เส้นทาง



วันที่ 20 และ 21 มกราคม 2567 (One day Trip) โปรแกรม นั่งรถไฟ KIHA 183 เทศกาลแห่งความสุข เที่ยวเมืองแปดริ้ว พลิ้วตามสายน้ำ สัมผัสเสน่ห์ริมแม่น้ำบางปะกง เสริมสิริมงคลขอพรพระคู่บ้านคู่เมือง "หลวงพ่อโสธร" "พระพุทธมหาลาภ"



วันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 (เที่ยว 2 วัน 1 คืน) โปรแกรมเที่ยวเมืองโคราช ชมปราสาทหินพิมาย ตระการตา แสง สี เสียง "วิมายะนาฏการ" พร้อมชวนแต่งชุดไทย ร่วมรับชมการนำนาฏศิลป์พื้นบ้านมาแสดงประกอบบทบรรยาย และเทคนิคแสงเสียงที่ทันสมัย เล่าขานตำนานการก่อสร้างปราสาทหินพิมาย ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7



ทั้งนี้ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือช่องทางการจำหน่ายตั๋วระบบออนไลน์ D-Ticket สอบถาม หรือติดตามข้อมูลข่าวสารรถไฟท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์ www.railway.co.th แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง