“หมอธีระ”สรุป 10 สถานการณ์เด่นด้านสาธารณสุขปี 2023

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สรุปสถานการณ์เด่นด้านสาธารณสุขปี 2023



1. หมดยุคขั้วนโยบายสุขภาพ-ท่องเที่ยว-เดินทาง



2. กัญชา กระท่อม ส่งผลกระทบต่อสังคมทั่วหน้า ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ



3. จำนวนอาชญากรรม ความรุนแรง การทำร้าย ฆ่า จี้ ปล้น ปัญหาจิตเวช มีมากมาย และสัมพันธ์กับสิ่งเสพติด การพนัน และคอรัปชั่นในแต่ละระดับ



4. ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคพิษสุนัขบ้า ฝีดาษลิง มีการระบาดมากขึ้นกว่าสถิติปีก่อนๆ สะท้อนถึงปัญหาในด้านการควบคุมป้องกันโรค และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน



5. การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากลับเข้ามาสู่เวทีหลักตามแนวทางที่ควรอีกครั้ง



6. แคมเปญให้ความรู้และรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง ได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมาก



7. COVID-19 is not over และเริ่มเห็นช่องว่างของระบบบริการที่แตกต่างกันมากระหว่างประเทศ



8. กระแสลมบนที่เคยมุ่งเน้นสุขภาพเชิงพาณิชย์ เริ่มกลับเข้าที่เข้าทางมากขึ้น และมีความเป็นระบบมากขึ้น



9. ปัญหาด้านบุคลากรยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง ไม่ใช่จากแค่เชิงปริมาณ แต่ต้องการการพัฒนาระบบการทำงาน สิ่งแวดล้อม เครื่องไม้เครื่องมือ รวมถึงสถานที่พัก อาหารการกิน และอื่นๆ เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของคนทำงานในระบบ



10. มลภาวะทางอากาศ PM2.5 ยังคงเป็นปัญหาที่หนักตามฤดูกาล และส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคม จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง



โดยสรุปแล้ว...ปี 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งปีหลัง ภาพรวมด้านสาธารณสุขดูจะมีแสงสว่าง ณ ปลายอุโมงค์ แม้จะมีปัญหาสุขภาวะมากมายที่ต้องได้รับการจัดการแก้ไข โดยหลายต่อหลายเรื่องก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบโดมิโน่จากอดีต ซึ่งต้องแบกรับแก้ไขกันไปในระยะยาว