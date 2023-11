พิพิธภัณฑ์เปิดให้เที่ยวตอนกลางคืน 48 แห่ง เปิดปีละครั้งเท่านั้น

จากที่มีการนำเสนอข่าวสารในเรื่องพิพิธภัณฑ์เปิดให้เที่ยวตอนกลางคืน 48 แห่ง เปิดปีละครั้งเท่านั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง



งานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน หรือ Night at the Museum festival 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Make your own night with Museum Experiences: ร่วมสัมผัสประสบการณ์เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยตัวคุณ”



โดยเป็นการดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมไปกับการเปิดให้บริการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางทุนวัฒนธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจและการตลาดพิพิธภัณฑ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย ทั้งหมด 48 แห่ง ร่วมจัดเทศกาลฯ ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ 25 แห่ง พิพิธภัณฑ์ในปริมณฑล และต่างจังหวัดอีก 23 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีได้อีกด้วย



ร่วมนำเสนอเนื้อหา องค์ความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคม วิถีชีวิต ความเป็นไทย ทรัพยากร ธรรมชาติวิทยา รวมไปถึงวิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของคนทุกช่วงวัย

พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ 25 แห่ง



1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร : พิกัด

2. หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. มิวเซียมสยาม

4. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

5. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

6. พิพิธบางลำพู

7. หอศิลป์บ้านเจ้าพระยา

8. อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

10. หอวชิราวุธานุสรณ์

11. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

12. ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

13. วังรื่นฤดี

14. พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ จุฬาฯ

17. พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จุฬาฯ

18. พิพิธภัณฑ์พืช ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ จุฬาฯ

19. พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน

20. หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

21. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

22. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

23. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะสตรีท รัชดา

24. พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

25. สยามเซอร์เพนทาเรียม



ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือ โทร. 02 124 2501 - 2