ปลัดแรงงานยันช่วยเหลือแรงงานไทยไม่มีตกหล่น

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล ว่า ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนประสงค์กลับไป 8,389 คน และมีที่เดินทางกลับมาแล้ว หากรวมเที่ยวบินที่ถึงช่วงบ่ายวันนี้ ก็จะมีผู้ที่เดินทางกลับมาแล้วมากกว่า 1,300 คน กระทรวงแรงงานเน้นย้ำทั้งมาตรการเยียวยาแรงงานที่เป็นสมาชิกตามสิทธิกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนทำงานต่างประเทศ เมื่อเดินทางกลับประเทศเนื่องจากภาวะสงคราม จะได้รับเงินคนละ 15,000 บาท แต่อยากเน้นย้ำว่าแรงงานที่อาจกลับมาก่อนเกิดภาวะสงครามพราะทำงานครบสัญญา 5 ปี 3 เดือน แต่ยังอยู่ในกรอบอายุสมาชิกกองทุนที่ไม่เกิน 7 ปี ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้จะรวมถึงคนงานที่ Over Stay และกลับมา แต่ยังอยู่ในกรอบอายุสมาชิกกองทุน ก็สามารถได้รับเงินช่วยเหลือ 15,000 บาทนี้ด้วย



มาตรการต่อไปก็คือการช่วยเหลือหางานใหม่ให้กับแรงงาน บางคนอาจต้องการไปเป็นแรงงานที่ประเทศอื่น หรือบางคนอาจจะต้องการประกอบอาชีพใหม่ในไทย ทางกระทรวงแรงงานก็พร้อมช่วยเหลือหากต้องการกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีก



ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยด้วยว่า หลังจากทูตแรงงานไทยที่อิสราเอลไปพูดคุยกับสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอล (Population and Immigration Authority ) หรือ PIBA โดยแรงงานที่กลับมาก่อนและยังอยู่ในสัญญาจ้างก็จะมีการต่อสัญญาให้ ส่วนแรงงาน ที่ Over Stay และกลับมาไทยแล้ว หากยังอยากกลับไป ทาง PIBA ก็ยินที่จะรับแรงงานกลับไปทำงานอีก ซึ่งในส่วนของรายละเอียด ทางกระทรวงแรงงานจะมีการแจ้งที่ชัดเจนอีกครั้ง



นอกจากนี้คนงานที่กลับมาก่อน หรือกลับมาก่อนเกิดสงครามแม้จะครบสัญญาจ้าง 5 ปี 3 เดือนแล้ว หากประสงค์อยากกลับมาทางพีบ้าบอกก็ยินดีรับแรงงานไทยกลับไปอีก โดยจะไปทำงานต่อได้ในระยะเวลาไม่เกินอีก 1 ปี แต่ทั้งนี้เรื่องระยะเวลาอาจต้องรอรายละเอียดจากพีบ้าอีกครั้ง



ส่วนแรงงานที่อยากไปประเทศอื่นก็จะมีการประสานช่วยเหลือ เช่น เกาหลีใต้ ที่มีงานในภาคเกษตรมีค่าตอบแทนใกล้เคียง หรือตลาดแรงงานในออสเตรเลีย แคนาดา อเมริกา ก็จะช่วยเป็นทางเลือกให้แรงงาน หรือหากต้องการประกอบอาชีพอิสระในไทยและต้องการเงินทุนทางกระทรวงแรงงานก็พร้อมหาแหล่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย รวมทั้งยังจะเร่งกระบวนการในการทวงเงินค่าจ้างที่ทำงานเดือนสุดท้าย จากนายจ้างอิสราเอลที่ยังค้างจ่าย จะประสานทูตแรงงานให้คุยกับนายจ้างมาจ่ายให้แรงงาน ถึงแม้เป็นแรงงานที่ลงเครื่องและกลับมาเอง ก็จะมีการติดตามผ่านทางแรงงานจังหวัดให้ช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับทั้งหมดต่อไป



ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่ามีแรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอล ประมาณ 5 พันคน ที่แม้ทำครบสัญญาจ้าง 5 ปี 3 เดือน แล้ว และยังอยากได้รับค่าตอบแทนสูง ก็ยอมผิดกฎหมาย Over Stay อยู่ต่อ อีก 1-2 ปี บางคนก็ใช้วิธีเปลี่ยนนายจ้าง ซึ่งก็ถือเป็นข่าวดีที่ทางพีบ้า แจ้งว่าจะช่วยเหลือแรงงานกลุ่มนี้ให้กลับไปทำงานได้ต่อด้วย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแรงงานด้วย ส่วนเรื่องแรงงานที่เสียชีวิตนั้น กระทรวงแรงงานจะดูแลตามสิทธิประโยชน์ กรณีเสียชีวิต จ่ายเงินสงเคราะห์ 40,000 บาท ค่าใช้จ่ายการจัดงานศพตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท ส่วนขั้นตอนกระบวนการการพิสูจน์ศพแรงงานที่กลับมาและจะมีการนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่ออย่างไรนั้นจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการต่อไป