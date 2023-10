ตลท. สั่ง MORE แจงงบการเงิน 6 เดือนแรกปี 66 และแหล่งเงินลงทุน เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ MORE ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2566 เกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม การรับคืนเงินมัดจำค่าสิทธิค้างรับจากบริษัทร่วมดังกล่าว เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจำ ค่าซื้อหุ้น และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ รวม 357 ล้านบาท (คิดเป็น 20% ของส่วนของผู้ถือหุ้น)



สรุปข้อมูลในงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2566



1. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม และเงินมัดจำค่าสิทธิค้างรับจาก MORE MONEY ในระหว่างงวด 6 เดือน ปี2566 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม 149 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีบริษัทร่วมเพียงแห่งเดียวที่ยังคงประกอบธุรกิจ คือ MORE MONEY (บริษัทร่วม 25% ทำธุรกิจจัดการแสดงคอนเสิร์ต) ทั้งนี้ MORE MONEY มีทุนชำระแล้ว 2.5 ล้านบาท และจากข้อมูลในงบการเงินไม่ปรากฏส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม



นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินมัดจำค่าสิทธิการจัดคอนเสิร์ต ROLLING LOUD 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (50 ล้านบาท) โดย ณ 31 ธ.ค.2565 บริษัทเรียกเก็บเงินมัดจำค่าสิทธิคืนจาก MORE MONEY แต่ยังคงแสดงรายการยอดคงค้างภายใต้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – บริษัทร่วม



ประเด็นที่ขอให้บริษัทชี้แจง : เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม และการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ และความคืบหน้าในการเรียกเก็บเงินมัดจำค่าสิทธิ



2. เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจำค่าซื้อหุ้น และการลงทุนในตราสารทุน จากข้อมูลในงบการเงินปรากฏรายการลงทุนที่สำคัญดังนี้



ประเด็นที่ขอให้บริษัทชี้แจง : แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน หลักเกณฑ์และข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้าทั้งจำนวน หลักเกณฑ์การวางมัดจำค่าซื้อหุ้น เหตุผล ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับวัตถุประสงค์การทำธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามอำนาจอนุมัติที่เกี่ยวข้อง



รวมทั้งขอให้อธิบายข้อมูลที่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการพิจารณาพร้อมเหตุผลของคณะกรรมการในการอนุมัติทำรายการตามข้อ 1-2 ว่าได้พิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ ต่อผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างไร