อว.ร่วมประชุมทวิภาคี JST ผลักดันความร่วมมือระหว่าง 2 ปท.

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารและนักวิจัยของกระทรวง อว. เข้าหารือกับผู้บริหารของ Japan Science and Technology Agency (JST) ประเทศญี่ปุ่น และ Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและการพัฒนากำลังคน ซึ่งจะเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน ก่อน รมว.อว.จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก (Science and Technology in Society: STS forum) ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น



น.ส.ศุภมาส เปิดเผยหลังการหารือว่า ทีม อว.ได้ร่วมประชุมทวิภาคีกับ Japan Science and Technology Agency (JST) ซึ่งเป็นหน่วยงานของญี่ปุ่นที่มีบทบาทในการให้ทุนหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อหารือถึงโอกาสและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยการประชุมทวิภาคีในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr. Kazuhiro Hashimoto ประธาน JST เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนหัวข้อความสนใจและผลักดันความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องต่อการพัฒนาประเทศ เช่น พลังงานสีเขียว (green energy) การเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ (pandemic) รวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการจัดการข้อมูล (Big Data) นอกจากนี้ ในโอกาสฉลองความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ครบ 50 ปี ช่วงเดือนเมษายน 2567 และญี่ปุ่นจะการประชุมกลุ่มย่อยความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ก่อนการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่ประเทศฝรั่งเศส จึงขอเชิญประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย