"สามารถ"แนะนายกฯ 4 ข้อ ขอให้อยู่รอดถึง เม.ย. ชี้ถ้ารอดก็อยู่ยาว

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมระบุว่า #สามารถ5นาที



สามารถ ให้ข้อคิดนายกฯ 4 ข้อ ขอให้อยู่รอดถึงเมษา ถ้ารอดก็อยู่ยาว



วันนี้ นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความเห็นผ่านรายการสามารถ 5 นาทีว่า



สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ วันนี้ผมสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ก็จะมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ผ่านรายการสามารถ 5 นาที ช่องทางเฟซบุ๊กสามารถ เจนชัยจิตรวนิช และช่องทาง TikTok: jopstoploss วันนี้จะมาพูดกับพ่อแม่พี่น้องที่ส่งข้อมูลมาให้ผม เป็นเรื่องเร่งด่วนที่อยากจะสื่อสารกับท่านนายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐา ทวีสิน อย่างแรกผมต้องบอกครับว่าผมกับคุณเศรษฐา ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันผมโกนหัวให้คุณเศรษฐาไปแล้วผมก็ชื่นชมในสปิริตที่คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี วันนี้มีพระ มีโหร หมอดู มาบอกผมจำนวนมากว่าดวงของคุณเศรษฐานั้นจะอยู่ได้ไม่ถึงเมษายน ถ้าอยู่เกินเมษายนไปแล้วท่านจะอยู่ยาว ผมเองก็อยากจะเอาข้อมูลนี้มาบอกนายกเศรษฐาครับ ว่าท่านต้องอดทนและต้องทำงานให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน เพราะถ้าท่านพลาด เจ้านายผมจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมพูดให้ฟังคืออะไรครับ วันนี้ท่านผิดพลาด 4 ข้อ การที่ท่านบอกสละเงินเดือนผมไม่นับเป็นข้อนะ เพราะคนที่สละเงินเดือนก่อนท่านมีเยอะแยะ อย่างล่าสุดพลเอกประยุทธ์ ก็เคยสละเงินเดือน หรือแม้แต่ค.ร.ม.ก็เคยสละเงินเดือนไปแล้วในช่วงวิกฤตโควิด



แต่สิ่งที่ผมบอก ข้อแรกการที่ท่านบอกนั่งเครื่องบินเหมาลำ 30 ล้าน และท่านก็เอารูปมาลงว่าท่านนั่ง Business ไม่ได้นั่ง First class คือเครื่องบินที่ท่านนั่งนั้นไม่มี First class ฉะนั้นการสื่อสารแบบนี้อย่าสื่อสารกับประชาชน เพราะท่านเหมาลำไป จะมี first class ท่านก็นั่งได้ครับ เพราะท่านเหมาลำไป มูลค่า 30 ล้าน มันไม่ใช่สาระสำคัญ แต่ท่านเอาลูกสาวท่านไปด้วย เรื่องนี้อาจจะเข้าข่ายเรื่องจริยธรรม และท่านบอกลูกสาวจ่ายค่าใช้จ่ายเอง ท่านจะเอา 50 คนหาร 30 ล้าน ตกหัวละ 600,000 และท่านบอกลูกสาวจ่าย 600,000 อย่างนี้ใช้ไม่ได้ เพราะเครื่องบินท่านเหมาลำไป 30 ล้าน ถ้าลูกสาวจ่ายต้องจ่าย 30 ล้าน



ประเด็นที่สอง ที่ท่านเดินสง่างามอยู่ดีที่นิวยอร์ก และท่านบอกว่ารถติดท่านเดินไปประชุม ขอหยิบยกที่ประชุมเอเปกในประเทศไทยนั้น ไม่มีผู้นำเดินไปประชุมครับ มีการปิดถนน มีการรักษาความปลอดภัยอย่าฃเข้มงวด ฉะนั้นการที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านต้องดูเกียรติยศของประเทศด้วย ท่านต้องให้เกียรติคนในประเทศด้วย ประเทศไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ฉะนั้นเขาดูแลท่านอย่างผู้นำประเทศ ท่านไม่ได้ไปขอเข้าประชุมครับ เขาเชิญท่านประชุม ฉะนั้นเค้าต้องให้เกียรติท่าน การที่จะมาทำตัวตามสบายนั้นมันต้องเวลาเลิกเวงานไปแล้ว มันไม่ใช่จะเวลาไปประชุมในฐานะผู้นำเบอร์หนึ่งของประเทศไทย เรื่องนี้ทีมพีอาร์ท่านพลาดแล้วครับ นี่คือเรื่องที่สอง



ประเด็นที่สาม ที่ท่านบอกท่านจะนอนที่ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีประเทศมีมา 30 คน ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนนอนที่ทำเนียบเลยแม้แต่คนเดียว นายกประเทศไทยมีบ้านรับรองคือบ้านพิษณุโลก ถ้าท่านบอกว่าท่านไม่สะดวกเกรงใจว่าจะรบกวนเพื่อนบ้าน ท่านเลยต้องนอนทำเนียบ นั้นมันไม่ใช่ครับ ท่านนอนที่บ้านพิษณุโลกได้ หรือท่านจะนอนที่บ้านมนังคศิลาได้ ในอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีก็นอนที่บ้านเหล่านั้นมาแล้ว แต่ท่านบอกท่านจะนอนทำเนียบ ผมขอบอกว่า ทำเนียบไม่ใช่บ้าน ทำเนียบเป็นที่ทำงานครับ ขอยกตัวอย่าง ยายจุก ยายต้อยหลานยายมี ต้องนั่งรถเมล์มาจากต่างเมือง มาจากชาญเมืองเข้ามาทำงานในกรุงเทพ ทำงานในเมือง ยอมขึ้นรถติด ยอมฝ่ารถติด ยอมจ่ายค่าใช้จ่ายมาทำงาน ถ้าท่านบอกท่านเกรงใจเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านไม่สะดวกท่านจะขอนอนทำเนียบ 3 วัน และกลับไปนอนบ้าน 4 วัน ยังไงเพื่อนบ้านก็ถูกรบกวนครับ ถ้า ท่านไม่สะดวกท่านลาออกออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไปเลย



ประเด็นสุดท้าย เรื่องการปฏิรูปตำรวจท่านต้องทำ วันนี้จะเห็น รูปปั้นตำรวจอุ้มประชาชน ฉะนั้นความยุติธรรมของตำรวจต้องเกิดขึ้น การปฏิรูปองค์กรตำรวจต้องเกิดขึ้น เมื่อวานมีคนบอกว่ามีโทรศัพท์โทรหาท่านแล้วบอกเอาให้จบ และสุดท้ายท่านงดออกเสียง ท่านบอกว่าโปร่งใส เรื่องนี้ท่านต้องตอบสังคมครับ แล้วผมก็มองว่าพรรคก้าวไกลยื่นกระทู้สดถามท่านแล้ว ท่านก็ต้องตอบ



แต่เหนือสิ่งอื่นใดผมเชื่อว่าในรองผบ.ตร.ทั้ง 4 คน เหมาะสมทุกคนในการที่จะเป็นผบ.ตร. แต่ท่านต้องตอบสังคมให้เข้าใจว่าทำไมท่านถึงทำแบบนั้น เพราะมีข่าวว่าตอนแรกจะตั้งรักษาการ แต่สุดท้ายมีคนโทรมาหาท่านบอกว่าเอาให้จบเรื่องนี้จริงหรือไม่ผมไม่รู้ ผมก็มาบอกท่านให้ควรสื่อสารกับสังคม สื่อสารกับประชาชน เพราะถ้าท่านพลาดท่านจะอยู่ไม่ถึงการพิจารณางบประมาณ งบประมาณน่าจะเข้างบประมาณเข้าช่วงต้นเดือนมกราคม ก่อนที่ท่านอาจจะโดนอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ หรือแม้อภิปรายแบบลงมติคืออภิปรายแบบไม่ไว้วางใจ ท่านมีโอกาสหลุดเก้าอี้ได้อยู่ให้ถึงเมษายนนะครับ และท่านจะอยู่ยาวตามดวงชะตา