“หมอธีระ”เผยสายพันธุ์ BA.2.86 ดื้อต่อภูมิคุ้มกันมาก-ดื้อต่อยาแอนติบอดี้ที่ใช้รักษาด้วย

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า Quick update on COVID-19 around the world



1. สหรัฐอเมริกา



ตั้งแต่ 25 กันยายนนี้ สหรัฐอเมริกาได้หันกลับมาเริ่มโครงการแจกชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ประชาชนเพื่อทำการตรวจที่บ้านอีกครั้ง (ภาพที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การกลับมาดำเนินโครงการชุดตรวจที่บ้านนั้น ควบคู่กับการรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนรุ่นใหม่ที่ปรับสายพันธุ์เป็น XBB.1.5 ซึ่งทดสอบแล้วว่าได้ผลต่อสายพันธุ์ย่อยใหม่ๆ ที่กำลังระบาดอยู่ ทั้ง EG.5.x และ BA.2.86



2. BA.2.86



ข้อมูลล่าสุดจาก GISAID และ Niman H ชี้ให้เห็นว่า BA.2.86 มีการแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 2)



รายงานเมื่อวานนี้ มีการตรวจพบทั้งในที่จีน (เซี่ยงไฮ้), ลักเซมเบิร์ก รวมถึง ไอซ์แลนด์แล้ว ทั้งนี้เคสเซี่ยงไฮ้นั้นมีประวัติเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น



ด้วยสายพันธุ์ BA.2.86 นั้นมีลักษณะที่แตกต่างจาก Omicron สายพันธุ์อื่นๆ อย่างมาก และได้รับการทดสอบจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วว่ามีสมรรถนะดื้อต่อภูมิคุ้มกันมาก รวมถึงดื้อต่อยาแอนติบอดี้ที่ใช้รักษาด้วย (ภาพที่ 3 และ 4, The Lancet Infectious Diseases: 18-19 กันยายน 2023) ดังนั้นการแพร่ระบาดของ BA.2.86 ทั่วโลกจึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น โดยจะใช้เวลาในการเพาะบ่มอีกระยะ ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด



การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องจำเป็น



3. Long COVID



British Medical Journal นำเสนอบทความสถานการณ์ Long COVID เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2023 โดยชี้ให้เห็นว่า บุคลากรทางการแพทย์ในสหราชอาณาจักรราว 4% หรือ 1 ใน 25 คน กำลังประสบกับปัญหา Long COVID หลังจากที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน และจำเป็นต้องได้รับการดูแลและสนับสนุน



ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดจากการวิจัยของทีมประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature วันที่ 20 กันยายน 2023 (ภาพที่ 5 และ 6) ชี้ให้เห็นว่า ภาวะ Long COVID ที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ ในระบบของร่างกายนั้น มีความสัมพันธ์กับการบล็อคสัญญาณ β ที่ β-receptor ของเซลล์ ส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติประเภท sympathetic และมีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าของเซลล์ภูมิคุ้มกันประเภท T-cells (T-cells exhaustion)



...ด้วยความรู้จนถึงปัจจุบัน พิสูจน์ให้เราทราบชัดเจนว่า การติดเชื้อแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะติดครั้งแรก หรือติดซ้ำก็ตาม จะทำให้เสี่ยงทั้งต่อการป่วย ป่วยรุนแรง เสียชีวิต รวมถึง Long COVID อีกด้วย



ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอ



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเวลาตะลอนนอกบ้าน จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก