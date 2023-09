ไทยติดอันดับ 2 ของโลก ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ ปี 2023

U.S. News and World Report สำนักข่าวที่เผยแพร่ข่าวความเห็น และการจัดอันดับต่างๆ ที่ได้รับความนิยม และมีอิทธิพลต่อชาวอเมริกัน เผยผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจประจำปี 2023 หรือ Best Countries for Starting a Business ซึ่งไทยติดอันดับ 2 ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจประจำปี 2023 จากทั้งหมด 85 ประเทศ



โดยรวบรวมผลสำรวจประชาชนทั่วโลกกว่า 17,000 ราย และการประเมินประเทศต่าง ๆ โดยผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 4,600 ราย ที่เป็นกลุ่มผู้ตัดสินใจด้านธุรกิจ เช่น ผู้นำระดับอาวุโสในองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีการว่าจ้างพนักงาน



การจัดอันดับดังกล่าวอิงตามคุณลักษณะเฉพาะ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการมีราคาเหมาะสม ระบบราชการที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น ๆ ของโลกได้ รวมถึงการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย



สำหรับ 10 อันดับแรก ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจประจำปี 2566



1. อินเดีย

2 ไทย

3. จีน

4. เม็กซิโก

5. สหรัฐ

6. ฟิลิปปินส์

7. เวียดนาม

8. บราซิล

9. มาเลเซีย

10. สเปน