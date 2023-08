ผู้ว่าฯ​ กทม.เชิญชวนคนพิการเข้า LINE “กรุงเทพฯ เพื่อทุกคน (Bangkok For All)” รับสวัสดิการและบริการทั่วถึง

นายชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ เป็นประธานในพิธีเปิด​ ”มหกรรมส่งเสริมสิทธิสวัสดิการแก่คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ซึ่งกรุงเทพมหานคร ผนึกกำลัง​ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้สนับสนุนภาคเอกชน บริษัท ซีพีแรม จำกัด และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานขึ้น​ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยมีคนพิการทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร กว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน



ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ กล่าวว่า ขอเชิญชวนให้คนพิการให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ ผ่านระบบ Line Official Account ชื่อ “กรุงเทพฯ เพื่อทุกคน (Bangkok For All)” ที่กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาให้เป็นระบบจัดเก็บฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อสร้าง Community ของคนพิการ และเพื่อให้คนพิการในกรุงเทพมหานครได้รับสวัสดิการและบริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างกรุงเทพมหานครกับคนพิการ



"การดูแลคนพิการนั้นกทม.ต้องดูแล ตลอดทั้งชีวิต​ โดยดูแลเรื่องของการเดินทาง​ การศึกษา การเข้าถึงสิทธิ​ เข้าถึงอาชีพ​ ความรู้ ให้คนพิการอยู่อย่างอิสระได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากนัก​ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ​ และภาคเอกชน​ที่มีส่วนสำคัญมากในการจ้างงานผู้พิการ​ เพื่อร่วมกันหาช่องโหว่ของปัญหาและแก้ไขให้สมบูรณ์ ซึ่งใน​อายุ 6 ปีแรก​ของคนพิการ​เป็นสิ่งสำคัญมาก​ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ​อย่างถูกต้อง​และใช้เทคโนโลยีต่างๆ​ มาช่วย เพราะเป็นช่วงที่พัฒนาการมากที่สุด​" ผู้ว่าฯ​ ชัชชาติ​ กล่าวในพิธีเปิด



ภายในงานจัดให้มีจุดบริการไฮไลท์ให้คนพิการทุกคนที่เข้าร่วมงานได้ลงทะเบียน Line Official Account ชื่อ “กรุงเทพฯ เพื่อทุกคน (Bangkok For All)” รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมยกจุดบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ผ่านศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร​ (One Stop Service for Persons with disabilities) ง่าย สะดวก รวดเร็ว ครบ จบในที่เดียว​ เพื่ออำนวยความสะดวกกับคนพิการที่ยังไม่มีบัตร โดยรวบรวมระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกบัตรและสวัสดิการต่างๆ มาไว้ที่จุดเดียวเพื่อให้คนพิการลงทะเบียน คัดกรอง ออกบัตร และยื่นคำขอรับสวัสดิการเบี้ยความพิการได้ภายในงานอีกด้วย



🧑‍🦽 อีกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงาน คือ​ การเสวนาหัวข้อ​ "กระบวนการส่งเสริมสิทธิคนพิการในกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ" การแสดงศักยภาพของคนพิการทุกประเภทกว่า 12 ชุดการแสดง และการออกบูธจำหน่ายสินค้าเพื่อคนพิการกว่า 20 บูธ และนิทรรศการบริการและนวัตกรรมต่างๆ กว่า 40 บูธ เพื่อคนพิการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน อาทิ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นำเสนอนวัตกรรมเพื่อบุคคลออทิสติก อาทิ แอปพลิเคชั่น true autistic ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก ระบบสำรวจและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือ STS (Screening Tool for Person with Special Need) รวมถึงสาธิตศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว (Learning Center) ซึ่งจะนำร่องใน 20 จังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย



กิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจาก​ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน​ พร้อมด้วย​นายศานนท์​ หวังสร้างบุญ​ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ นายขจิต​ ชัชวานิชย์​ ปลัดกรุงเทพมหานคร​ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร​ ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ ภาคีเครือข่าย​คนพิการ เข้าร่วมงาน​ พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย