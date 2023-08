“หมอธีระ”อัปเดตสถานการณ์และความรู้โควิด-19

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อัปเดตสถานการณ์และความรู้โควิด-19



1. สถานการณ์ทั่วโลกจาก WHO



องค์การอนามัยโลกเผยแพร่รายงาน WHO Weekly Epidemiological Update ล่าสุดเมื่อวานนี้ 25 สิงหาคม 2023



ภาพรวมทั่วโลก Omicron สายพันธุ์ย่อย XBB.1.16 ยังครองสัดส่วนการระบาดสูงสุดที่ 23.9%



ในขณะที่ EG.5.x นั้นตามมาเป็นอันดับสองที่ 23.8% โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจแซง XBB.1.16 ในไม่ช้า และปัจจุบันมีรายงานวิจัยพบว่า EG.5.x นั้นมีสมรรถนะในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันพอๆ กับ XBB.1.5 ที่เคยครองการระบาดทั่วโลกมาในระลอกก่อนหน้านี้



ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังระบุในรายงานว่า สายพันธุ์ย่อย BA.2.86 นั้นได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยบรรจุในกลุ่ม Variants under Monitoring ซึ่งล่าสุดมีรายงานพบเคสติดเชื้อสายพันธุ์นี้ทั้งในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป แอฟริกา



นอกจากนี้เคสในอเมริกายังเชื่อมโยงกับการเดินทางมาจากญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในภูมิภาพแปซิฟิคตะวันตก



ที่สำคัญคือ มีรายงานการตรวจพบสายพันธุ์นี้จากน้ำเสียในชุมชนที่สวิสเซอร์แลนด์ รวมถึงประเทศไทยด้วย



ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเร่งศึกษา BA.2.86 เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาด คาดว่าน่าจะมีความรู้มากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ถัดจากนี้



2. US NIH เตือนเรื่องการติดเชื้อโรคโควิด-19 อาจทำลายแหล่งผลิตพลังงานในเซลล์



เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา US NIH เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของทีมงาน โดยระบุว่า การติดเชื้อโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อไมโตครอนเดีย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตพลังงานในเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย



ทำให้ส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ ภายหลังที่เกิดการการติดเชื้อ หรือเกิดปัญหา Long COVID



3. หลังยุตินโยบาย Zero COVID จีนมีจำนวนการเสียชีวิตส่วนเกิน (excess death) กว่า 1.87 ล้านคนในระยะเวลา 2 เดือน



งานวิจัยเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ระดับสากล JAMA Network Open เมื่อ 24 สิงหาคม 2023 ชี้ให้เห็นผลที่เกิดขึ้นหลังจีนประกาศยุตินโยบาย Zero COVID



โดยพบว่า ในประชากรช่วงอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปนั้น มีจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนเกินกว่า 1.87 ล้านคนในระยะเวลา 2 เดือนภายหลังยุตินโยบาย



...การระบาดทั่วโลกยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง



ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอ



เลี่ยงที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี



ติดเชื้อแต่ละครั้งล้วนเสี่ยงต่อการป่วย ตาย และ Long COVID



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



