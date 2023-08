“หมอธีระ”อัปเดตโควิดรอบโลก เผยกรุงโตเกียวพบ EG.5.1 เดือน ก.ค.สูงขึ้น 2 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อัปเดตสถานการณ์โควิดรอบโลก



EG.5.1 ในประเทศญี่ปุ่น



รายงานล่าสุด National Institute of Infectious Diseases ของญี่ปุ่นประเมินว่า EG.5.1 จะครองสัดส่วนการระบาดสูงถึง 46% ของจำนวนเคสใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศภายในปลายสัปดาห์นี้



ทั้งนี้ในกรุงโตเกียว พบว่าอัตราการตรวจพบ EG.5.1 นั้นสูงขึ้นสองเท่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยล่าสุดยังอยู่ราว 22% ตามหลัง XBB.1.16 ที่พบอยู่ที่ 28%



ภาพรวมของจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วประเทศในสัปดาห์ล่าสุดถึงวันที่ 6 สิงหาคมนั้น มีสูงถึง 11,801 คน



สายพันธุ์ย่อยตัวใหม่ของ BA.2



จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ไวรัส ล่าสุดมีการตรวจพบไวรัสที่กลายพันธุ์จาก BA.2 โดยมีตำแหน่งการกลายพันธุ์จำนวนมากกว่า 30 ตำแหน่ง (ภาพที่ 1, Credit: Hisner R.)



ปัจจุบันตรวจพบที่อิสราเอล และเดนมาร์ก



คงต้องติดตามกันต่อไปว่า สมรรถนะของสายพันธุ์ย่อยตัวใหม่นี้จะเป็นอย่างไร และจะมีการกำหนดชื่อสายพันธุ์ย่อยตัวใหม่นี้อย่างไร



Long COVID และความผิดปกติของ Mitochondria



หลังจากที่ทีมวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษาใน Science Translational Medicine เมื่อ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยชี้ให้เห็นว่า การติดเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้เกิดความผิดปกติของ Mitochondria ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญภายในเซลล์ของร่างกายที่ทำหน้าที่ผลิตพลังงาน (Mitochondrial dysfunction) และน่าจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะอธิบายอาการป่วยของผู้ป่วย Long COVID ได้



ล่าสุดทีมงานจาก National Heart, Lung, and Blood Institute ของ US NIH ได้เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ PNAS วันที่ 14 สิงหาคม 2023 โดยกล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า การทำงานผิดปกติของ Mitochondria ในเซลล์นั้นน่าจะสัมพันธ์กับ Long COVID



ทั้งนี้หากพิจารณาตามธรรมชาติของโรค และพยาธิสรีรวิทยา กลไกดังกล่าวอาจใช้อธิบายอาการป่วยต่างๆ ของ Long COVID เช่น เหนื่อยล้า/อ่อนเพลียเรื้อรัง ปัญหาด้านความคิดความจำ ฯลฯ



การติดเชื้อแต่ละครั้ง ทำให้ป่วย ตาย และเสี่ยงต่อ Long COVID ได้



ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวสม่ำเสมอ



เดินทางท่องเที่ยว วางแผนอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ ทั้งที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก และกิจกรรมต่างๆ



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



เพราะสุดท้ายแล้ว ยามติด ป่วย ตาย หรือทุพพลภาพ ผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาคือตัวเราและคนใกล้ชิด



เข้าเมืองตาหลิ่ว ไม่จำเป็นต้องหลิ่วตาตาม หากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม



ตัวเลขสถิติติด ป่วย ตาย ทุพพลภาพ เห็นๆ กันอยู่ทั่วโลก และพิสูจน์ได้



ความใส่ใจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นตัวกำหนดทางเดินที่ต้องเผชิญ



อ้างอิง

1. New coronavirus variant EG.5 gains momentum in Japan. Japan Times. 14 August 2023.

2. WASF3 disrupts mitochondrial respiration and may mediate exercise intolerance in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. PNAS. 14 August 2023.