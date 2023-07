กรณีที่มีข่าวสารเผยแพร่เรื่อง กฟภ.ประกาศอัตราค่าไฟสถานีชาร์จรถ EV ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ EV Low Priority กรณีไม่ผิดเงื่อนไขคิดอัตราคงที่ 2.91 บาท/หน่วย ส่วนกรณีผิดเงื่อนไขให้คิดตามช่วงเวลาที่ใช้ (TOU) แบ่งตามช่วงเวลา Peak และ Off Peak มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้างวดประจำเดือน ก.ค. 2566 นี้เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จึงขอประกาศอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority ดังนี้1. อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority คืออัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดให้คิดกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้- มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Prioity สามารถควบคุม ปรับลด หรือตัดการใช้ไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ เมื่อได้รับแจ้งจาก กฟภ. โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว ทั้งนี้ ต้องไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าต่อเชื่อมอยู่- มีการติดตั้งอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ กฟภ.- มีใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการอัดประจุไฟฟ้าให้กับยานยนต์ไฟฟ้า หรือหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แล้วแต่กรณี2. การคิดค่าไฟฟ้าให้คิดตามกรณี ดังนี้- กรณีที่ไม่ผิดเงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority ให้คิดค่าพลังงานไฟฟ้าในอัตรา ดังนี้ ทุกระดับแรงดันค่าพลังไฟฟ้า 2.9162 บาท/หน่วย ค่าบริการ 312.24 บาท/เดือน- กรณีที่ผิดเงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority ให้คิดค่าพลังงานไฟฟ้าในอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of use : TOU) ดังนี้2.1. แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ ค่าพลังงานไฟฟ้า ช่วง Peak : 5.1135 ช่วง Off Peak 2.6037 ค่าบริการ 312.24 บาท/เดือน2.2. แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ ค่าพลังงานไฟฟ้า ช่วง Peak : 5.7982 ช่วง Off Peak 2.6369 ค่าบริการ 33.29 บาท/เดือน3. ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปลี่ยนไปคิดค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายปกติทั่วไป4. อัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปทั้งนี้ หากประชาชนต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือติดต่อได้ที่ Contact Center 1129 PEA