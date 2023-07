"หมอธีระ"เผยผลวิจัยสหรัฐพบคนมีพันธุกรรม HLA-B*15:01 เวลาติดโควิดแล้วไม่มีอาการป่วย

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า COVID-19 quick bites



1. Omicron แตกหน่อต่อยอดไปมากกว่าทุกสายพันธุ์ที่เคยระบาดมา และยังกลายพันธุ์ต่อเนื่อง



2. การระบาดในญี่ปุ่น อัตราการตรวจพบว่าเป็นผลบวกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสูงไปถึง 42% แล้ว (Source: CoronaHeadsUp, Moderna Epi web)



3. พันธุกรรมแบบ HLA-B*15:01 สัมพันธ์กับการติดเชื้อแล้วไม่มีอาการ



งานวิจัยจากทีมประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ในวารสาร Nature วันที่ 19 กรกฎาคม 2566



ศึกษาพบว่า คนที่มีลักษณะพันธุกรรมแบบ HLA-B*15:01 นั้นอาจสัมพันธ์กับการติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่มีอาการ



ผลวิจัยนี้อาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่อธิบายปรากฏการณ์จริงที่พบว่า มีผู้ติดเชื้อบางส่วนที่ติดแล้วไม่ค่อยมีอาการป่วย ซึ่งน่าจะมาจากเรื่องลักษณะพันธุกรรรมของคนคนนั้น



ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก มีอัตราติดเชื้อใหม่สูงขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมไปกัน



ดังนั้นจึงควรประเมินความเสี่ยง และวางแผนป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



ติดแต่ละครั้ง เสี่ยงป่วย ป่วยรุนแรง ตาย และ Long COVID ในระยะยาวได้



อ้างอิง

A common allele of HLA is associated with asymptomatic SARS-CoV-2 infection. Nature. 19 July 2023.