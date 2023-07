“หมอธีระ”เผยจำนวนผู้ป่วยโควิดในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 14 สัปดาห์ติดต่อกัน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เหลียวมองโควิดรอบโลก



COVID-19 ในญี่ปุ่น



สถิติจำนวนเคสผู้ป่วยต่อสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 14 สัปดาห์ติดต่อกันแล้ว และเพิ่มขึ้นเกือบทั่วประเทศ 45 จาก 47 เขตปกครอง



นับตั้งแต่ช่วงประกาศลดระดับโรคโควิด-19 ลงไปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่า จำนวนเคสผู้ป่วยต่อสถานพยาบาลในสัปดาห์ล่าสุดนั้นสูงถึงเกือบ 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์แรกที่ประกาศ



รายงานจากสถานพยาบาล 5,000 แห่งทั่วประเทศจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 พบว่า จำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ต่อสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนถึง 26%



โอกินาว่านั้นมีจำนวนเคสต่อสถานพยาบาลสูงที่สุดในญี่ปุ่น โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 4 เท่า



...COVID-19 ในแคนาดา...



ทาง COVID-19 Resource Canada ประเมินว่า จำนวนเคสใหม่ของแคนาดาในปัจจุบันนั้น แม้จะลดลงกว่าปีก่อน แต่ยังสูงกว่าช่วงก่อน Omicron ถึง 6 เท่า คาดประมาณว่า 100 คนจะมีคนติดเชื้ออยู่ 1 คน



นอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่า โควิด-19 นั้นส่งผลทำให้เกิดการเสียชีวิตมากกว่าที่รายงานทางการ โดยจะแฝงอยู่ในรูปแบบของจำนวนการติดเชื้อส่วนเกินจากทุกสาเหตุ (excess deaths) ดังที่มีการวิเคราะห์สอดคล้องกันกับอีกหลายต่อหลายประเทศทั่วโลก



...ข้อมูล Excess deaths



สถิติจาก Ourworldindata เปรียบเทียบให้ดูระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก



การใช้ชีวิตประจำวันควรดำรงตนด้วยความไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอ



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



ติดเชื้อแต่ละครั้ง เสี่ยงป่วย ป่วยรุนแรง ตาย และ Long COVID



ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



