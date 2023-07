“หมอธีระ”เผยผลศึกษาพบหากเป็นโควิดมีอาการไข้-กินอาหารได้น้อย บ่งชี้ป่วยรุนแรงกว่าคนไม่มีอาการ 2-3 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องจำเป็น...



ทีมงานจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์โรคติดเชื้อ The Lancet Infectious Diseases เมื่อ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา



สาระสำคัญนอกจากการวิเคราะห์ให้เห็นว่า หากมีอาการไข้ กินอาหารได้น้อย อ่อนเพลีย/เหนื่อยล้ามาก หรือหอบเหนื่อย จะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีโอกาสจะป่วยรุนแรงได้มากกว่าคนที่ไม่มีอาการข้างต้นถึง 2-3 เท่าแล้ว



อีกประเด็นที่สำคัญมากคือ ไม่ว่าจะเคยมีประวัติเคยติดเชื้อมาก่อน หรือเคยได้รับวัคซีนมาก่อน หากติดเชื้อก็มีอาการป่วยได้เช่นกัน



แม้เราเคยทราบมาจากการศึกษาทั่วโลกก่อนหน้านี้แล้วว่า การมีภูมิคุ้มกันมาก่อนจะช่วยลดเสี่ยงป่วยรุนแรง และเสียชีวิตได้



แต่งานวิจัยนี้ก็เน้นย้ำให้เราตระหนักเสมอว่า ต่อให้เราเคยติดเชื้อ หรือเคยได้รับวัคซีนมาก่อนจนมีภูมิคุ้มกันมาแล้ว แต่ยังจำเป็นต้องป้องกันตัวสม่ำเสมอระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะหากประมาท ก็มีโอกาสติดเชิ้อและป่วยได้



นอกจากนี้ ถึงแม้ภูมิคุ้มกันที่เคยมีอยู่จะสามารถลดเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ ก็ไม่ได้การันตี 100% และประสิทธิภาพก็ลดน้อยถอยลงตามเวลาที่ผ่านไปด้วย



...เลี่ยงที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี



ไม่แชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่นนอกบ้าน



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



เพราะติดแต่ละครั้ง เสี่ยงต่อการป่วย ตาย และภาวะทุพพลภาพระยะยาวอย่าง Long COVID อีกด้วย



อ้างอิง

Associations of COVID-19 symptoms with omicron subvariants BA.2 and BA.5, host status, and clinical outcomes in Japan: a registry-based observational study. The Lancet Infectious Diseases. 30 June 2023.