“หมอธีระ”เผยการติดเชื้อโควิดไม่ได้จำเพาะอยู่ที่ทางเดินหายใจ แต่กระจายไปยังอวัยวะหรือระบบอื่นๆ ได้

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วารสารการแพทย์ The Lancet Microbe เผยแพร่บทความในวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา



ทบทวนข้อมูลวิชาการที่ชี้ให้เห็นว่า รายงานจากทั่วโลกพิสูจน์แล้วว่าการติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้นไม่ได้จำเพาะอยู่ที่ทางเดินหายใจ แต่สามารถกระจายไปยังอวัยวะหรือระบบอื่นๆ ในร่างกายได้



และที่สำคัญคือ แม้ผ่านช่วงที่ติดเชื้อตอนแรกไปแล้ว ยังอาจมีการตรวจพบคงค้างได้ในระยะยาวนานหลังจากนั้น ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยภาวะคงค้างของไวรัสในร่างกายนั้นคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในกลไกอธิบายการเกิด Long COVID ในผู้ป่วย



ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่แนะนำให้ผู้ที่หายจากการติดเชื้อในช่วงแรกไปแล้ว ควรประเมินสถานะสุขภาพของตนเองด้วยว่าเป็นปกติดีหรือไม่ แตกต่างจากในอดีตก่อนติดเชื้อหรือไม่ และหากมีอาการผิดปกติ ก็ควรไปทำการตรวจรักษา ไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตาม



การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



อ้างอิง

Viral persistence in children infected with SARS-CoV-2: current evidence and future research strategies. The Lancet Microbe. 26 June 2023.