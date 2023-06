“หมอธีระ”เผยสถานการณ์โควิดรอบโลก พบญี่ปุ่นเคสเพิ่มขึ้น 3 เท่า หลังลดระดับเมื่อ พ.ค.

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กวาดตาดู COVID-19 รอบโลก...



1. FU.1 ตรวจพบมากในจีน (ภาพที่ 1)



นอกจาก VOI และ VUM ตามที่ระบุใน list ของ WHO แล้ว การเดินทางระหว่างประเทศที่มากขึ้นเร็วขึ้น จะเป็นปัจจัยที่ทำให้สายพันธุ์ย่อยต่างๆ ของ Omicron แพร่จากที่หนึ่งไปที่อื่นๆ ได้ง่าย



ไทยเราเคยมีการรายงานตรวจพบ FU.1 มาแล้วในช่วงที่ผ่านมา แต่ปรากฏการณ์ในจีนที่ตรวจพบสายพันธุ์ย่อยนี้มากขึ้นนั้น อาจบ่งถึงความเป็นไปได้ที่ FU.1 จะขยายตัวในประเทศไทยได้เช่นกัน



ทั้งนี้ จำนวนรายงานสุ่มตรวจสายพันธุ์จากประเทศต่างๆ ที่ส่งเข้าสู่ระบบ GISAID มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 2) ซึ่งเป็นสถานการณ์ไม่ดีนัก เนื่องจากจะส่งผลให้การติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์มีการประเมินสถานการณ์ได้ยากมากขึ้น



2. เคสเพิ่มขึ้น 3 เท่า หลังญี่ปุ่นลดระดับโควิด-19 เมื่อพ.ค.ที่ผ่านมา



สื่อของประเทศญี่ปุ่นรายงานสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ว่าหนักขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบโอกินาว่า



ทั้งนี้ในภาพรวมของประเทศ พบว่าหลังจากปรับโควิด-19 ไปเป็นโรคกลุ่มที่ 5 และผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคลงมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่าจำนวนเคสเพิ่มขึ้นราว 3 เท่าเมื่อเทียบกับก่อนปรับนโยบาย



3. การป้องกันในสถานพยาบาลเป็นเรื่องจำเป็น



ล่าสุดมีข่าวการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานพยาบาล Beth Israel Deaconess Medical Center ในบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ติดเชื้อทั้งที่เป็นผู้ป่วยที่นอนรักษาตัว และบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้ต้องมีการประกาศให้สวมหน้ากากป้องกันตัว



กรณีข้างต้นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากมีการยุติ state public health emergency for COVID-19 ตั้งแต่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกา



ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองโรค และมาตรการป้องกันตัว เพราะหากเกิดปัญหาระบาดขึ้น จะส่งผลทั้งต่อกลุ่มผู้ป่วยที่มักมีโรคประจำตัวและสถานะสุขภาพไม่ดีเป็นทุนเดิม เสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่หากไม่เคร่งครัดป้องกันตัว นอกจากติดเชื้อส่งผลต่อสุขภาพของตนแล้ว ยังมีโอกาสแพร่ให้กับเพื่อนร่วมงาน และผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาจากการปฏิบัติงานอีกด้วย



