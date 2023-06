"หมอธีระ"เผยผู้ป่วยโควิดติดเชื้อซ้ำมีแนวโน้มสั้นลงอย่างต่อเนื่อง

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทีมงานจาก Nagoya Institute of Technology ศึกษาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตลอดช่วงระยะเวลาการระบาดหลายปีที่ผ่านมา



พบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อซ้ำ มีแนวโน้มสั้นลงอย่างต่อเนื่อง จาก 16.9 เดือนในระลอกที่ 1-3 ลงมาเหลือเพียง 7.3 เดือนในช่วงระบาดระลอกที่ 6 จาก Omicron ตอนแรก และเหลือเพียง 3.7 เดือนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว



...ช่วงเวลาก่อนติดเชื้อซ้ำในลักษณะดังกล่าว หากลองวิเคราะห์ดูคงมาจากหลายปัจจัย ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไวรัสที่มีสมรรถนะหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากวัคซีนและจากการที่เคยติดเชื้อมาก่อน, ระดับภูมิคุ้มกันของประชากรโดยรวมที่ลดลงตามเวลาที่ผ่านไป, จำนวนคนติดเชื้อในสังคมที่มากขึ้น, นโยบายการควบคุมป้องกันโรคที่เคร่งครัดน้อยลง, และพฤติกรรมการป้องกันตัวของประชาชน



อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อ หรือการติดเชื้อซ้ำแต่ละครั้ง ย่อมตามมาด้วยความเสี่ยงที่จะป่วย ป่วยรุนแรง เสียชีวิต และปัญหาสุขภาพระยะยาวอย่าง Long COVID



สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือ การมีความใส่ใจสุขภาพของตนเองและครอบครัว และปรับวิถีการใช้ชีวิตให้มีความปลอดภัยมากกว่าในอดีต การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องจำเป็น



Interval between infections:



Wave 1~3 (WT): 16.9 months

Wave 4 (Alpha); 13.6 months

Wave 5 (Delta): 10.9 months

Wave 6 (Omicron, early 2022): 7.3 months

Wave 7 (Omicron, autumn 2022): 3.7 months



ที่มา:

Corona reinfection interval gradually shortens to 3.7 months in the 7th wave. Kyodo News. 22 June 2023.