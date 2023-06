"หมอธีระ"อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ชี้วัคซีนที่จำเพาะต่อสายพันธุ์ XBB

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า Update COVID-19



1. วัคซีนโควิด-19 ที่จำเพาะต่อสายพันธุ์ XBB



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (22 มิถุนายน 2566) Moderna ยื่นเรื่องขออนุมัติต่อ US FDA เรียบร้อยแล้ว โดยวัคซีนที่ยื่นขอให้พิจารณาอนุมัตินั้นเป็นประเภท monovalent vaccine ที่จำเพาะต่อสายพันธุ์ XBB



โดยทาง Moderna ได้นำเสนอข้อมูลทดสอบทางคลินิกในที่ประชุมของ VRBPAC ของ US FDA เมื่อไม่นานมานี้ว่าได้ผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อ Omicron สายพันธุ์ย่อยต่างๆ ที่ระบาดอยู่ เช่น XBB.1.5, XBB.1.16 และ XBB.2.3.2



2. US CDC กำลังจับตามองสายพันธุ์ย่อย EU.1.1



EU.1.1 เป็นสายพันธุ์ย่อยที่เป็นลูกหลานของ XBB.1.5 ที่ครองการระบาดทั่วโลก โดยมีรายงานตรวจพบ EU.1.1 มาก่อนหน้านี้แถบยุโรป และเริ่มตรวจพบมากขึ้นในอเมริกาเมื่อไม่นานมานี้



แม้ปัจจุบันจะยังพบในสัดส่วนที่ต่ำราว 1.7% ของทั้งประเทศ แต่ในบางรัฐกลับพบในสัดส่วนที่สูงได้ถึง 8.7% เช่น Colorado, Montana, North Dakota, South Dakota, Utah และ Wyoming



3. COVID-19 ระบาดมากในแถบโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น



รายงานในช่วง 12-18 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าจำนวนเคสใหม่ที่รายงานโดยเฉลี่ยต่อสถานพยาบาลในแถบโอกินาว่านั้นอยู่ราว 28.74 รายต่อแห่ง โดยเพิ่มขึ้น 4.73 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า



ทั้งนี้จำนวนเคสเฉลี่ยต่อสถานพยาบาลของโอกินาว่านั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศซึ่งอยู่ที่ 5.6 รายต่อแห่ง ถึง 5 เท่า



สถานการณ์ระบาดในโอกินาว่านั้นทำให้บุคลากรทางการแพทย์ออกมาเตือนเรื่องการป้องกันตัวสำหรับประชาชน เพราะปริมาณผู้ป่วยอาจเกินศักยภาพของโรงพยาบาลที่จะรองรับได้ หากระบาดหนักกว่านี้ และเปรียบเทียบสถานการณ์ตอนนี้ว่าน่าจะใกล้เคียงกับช่วงสิงหาคมปีที่แล้ว



...สำหรับไทยเรา การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญ



เลี่ยงที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี



ไม่ควรแชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่นนอกบ้าน



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



สวัสดีวันสุดสัปดาห์ครับ...



