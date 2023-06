"หมอธีระ"เผยผลศึกษาพบผู้ป่วย Long COVID เสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรังตามมาได้

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

อัปเดตความรู้โควิด-19



1. เปรียบเทียบ Omicron กับสายพันธุ์ก่อนๆ ในญี่ปุ่น



ทีมงานจาก National Institute of Infectious Diseases ประเทศญี่ปุ่น ได้เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์ Emerging Infectious Diseases ฉบับเดือนสิงหาคม 2566



โดยศึกษาลักษณะการระบาดในแถบโทยาม่า ประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบตั้งแต่การระบาดก่อนสายพันธุ์อัลฟ่า, อัลฟ่า, เดลต้า, และ Omicron



พบว่า ช่วงที่เป็นการระบาดของสายพันธุ์ Omicron นั้น ทำให้เกิดการติดเชื้อภายในครัวเรือนมากกว่าสายพันธุ์ก่อนๆ ถึง 6.2 เท่า



และทำให้เกิดการติดเชื้อจากภายนอกครัวเรือนมากกว่าสายพันธุ์ก่อนๆ ถึง 3.6 เท่า



โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อในยุค Omicron สูงกว่าสมัยสายพันธุ์ก่อนๆ อย่างมาก



ทั้งนี้อัตราการติดเชื้อภายในครัวเรือนของกลุ่มเด็กและวัยรุ่น สูงกว่าเดิมถึงเกือบ 13 เท่า (จาก 3% เพิ่มเป็น 38%) ในขณะที่วัยสูงอายุนั้นเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่า



ผลการศึกษานี้ตอกย้ำให้เราเห็นถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ แต่รวมถึงเด็กเล็กและวัยรุ่นด้วย



2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการ Long COVID ควรตรวจการทำงานของไตด้วย



ทีมงานจากมหาวิทยาลัย British Columbia ประเทศแคนาดา เผยแพร่ผลการศึกษาสำคัญในวารสารการแพทย์โรคไต Nephrology Dialysis and Transplantation เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา



โดยศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และมีปัญหา Long COVID มารับการรักษาที่คลินิกของโรงพยาบาล จำนวน 5,600 คน ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565



ทั้งนี้มีกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติการตรวจการทำงานของไต จำนวน 2,212 คน เป็นเพศชายพอๆ กับเพศหญิง, อายุราว 56 ปี (ค่ามัธยฐาน), และได้มีการติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงในอีก 12 เดือนถัดมา



พบว่า กลุ่มผู้ป่วย Long COVID นั้น มีเพียงประมาณครึ่งหนึ่ง (50%) ที่จะมีค่าการทำงานของไตในระดับปกติ ณ 12 เดือนหลังติดเชื้อ ส่วนที่เหลือจะมีค่าการทำงานของไตลดลงเฉลี่ย 3.4% เมื่อเทียบกับค่าที่ตรวจตอนแรก



ทั้งนี้ในกลุ่มที่มีประวัติโรคเบาหวานด้วย จะมีค่าการทำงานของไตลดลง 6.2% และกลุ่มที่มีประวัติต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จะมีค่าการทำงานของไตลดลงถึง 6.7%



ผลการศึกษานี้ ช่วยให้เราได้ทราบว่า การติดเชื้อโควิด-19 นั้น หากมีปัญหา Long COVID จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรังตามมาได้ ดังนั้นจึงควรทำการตรวจการทำงานของไตในกลุ่มผู้ที่เป็น Long COVID ด้วย



สำหรับไทยเรา ยังมีเคสใหม่กันต่อเนื่องในแต่ละวัน



ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอ



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



