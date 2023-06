“หมอธีระ”เผยแนวทางจัดการเรื่องอากาศในอาคาร ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แนวทางการจัดการเรื่องอากาศในอาคาร



เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ทาง US CDC ได้อัพเดตคำแนะนำจัดการเรื่องอากาศภายในอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแพร่เชื้อโรคโควิด-19



สาระสำคัญที่ไทยเราน่าจะนำมาใช้ได้ในที่ทำงาน สถานประกอบกิจการต่างๆ รวมถึงโรงเรียน และสถานศึกษา เพราะตอนนี้ติดเชื้อกันเยอะมากอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้



วิธีการเพิ่มการระบายอากาศ (Improve ventilation)



1. หมั่นตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศต่างๆ ที่มีอยู่เดิมในอาคารให้อยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้ดี และทำความสะอาดสม่ำเสมอ



2. เปิดประตู และหน้าต่าง จะช่วยเพิ่มการระบายอากาศได้มากขึ้น ยกเว้นกรณีที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือทำให้ไม่ปลอดภัย เช่น ในช่วงมีมลภาวะฝุ่นละอองมาก ก็ไม่ควรเปิด



3. การเปิดพัดลม จะช่วยให้อากาศเกิดการหมุนเวียนหรือระบายได้ดีขึ้น แต่ควรเลี่ยงการเปิดพัดลมในพื้นที่ที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนจากมลภาวะ และควรเลี่ยงการเปิดพัดลมเป่าจากคนหนึ่งไปยังคนอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่เชื้อกันได้



วิธีการทำให้อากาศสะอาดขึ้น (Improve air cleanliness)



1. การใช้เครื่องฟอกอากาศ ที่มีตัวกรอง high-efficiency particulate air หรือ HEPA filter ทั้งนี้ควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้องด้วย



2. การใช้รังสี UV เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศ รวมถึงไวรัสโควิด-19 (UVGI หรือ GUV) ทั้งนี้วิธีการนี้เหมาะสมสำหรับสถานที่ที่รองรับคนจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่เชื้อสูง



อ้างอิง

Ventilation in Buildings. US CDC. 12 May 2023.