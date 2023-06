"หมอธีระ"เผยหากฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 4 เข็มขึ้นไป ช่วยลดความเสี่ยงได้กว่า 80%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อัปเดตความรู้โควิด-19



1. หากโรงพยาบาลไม่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ในผู้ป่วยที่ต้องมานอนรักษาตัว จะทำให้มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลมากขึ้น (ภาพที่ 1)



ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์ JAMA Internal Medicine เมื่อ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเป็นข้อมูลที่ศึกษาในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ และสก็อตแลนด์)



การศึกษานี้ตอกย้ำให้โรงพยาบาลควรให้ความสำคัญต่อการตรวจคัดกรองในผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการรักษาตัว เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยเอง ผู้ป่วยรอบข้าง และบุคลากรในโรงพยาบาล เพราะหากมีการติดเชื้อระหว่างนอนรักษาตัว จะส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตมากขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัว หรือสถานะสุขภาพไม่ดีอยู่เดิม การติดเชื้อจะทำให้โรคต่างๆ รุนแรงขึ้น เกิดภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นได้



2. วัคซีนที่จำเพาะต่อสายพันธุ์ที่ระบาด จะเริ่มใช้ในช่วงฤดูใบไหม้ร่วงปีนี้



ข้อมูลจาก CTV News วันที่ 5 มิถุนายน 2566 รายงานว่า บริษัท Biontech ประเทศเยอรมัน ได้ให้ข่าวว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่จำเพาะต่อสายพันธุ์ XBB จะได้รับการผลิต และยื่นขอการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการขออนุมัติภายในช่วงปลายฤดูร้อน และเริ่มใช้ได้สำหรับประเทศในกลุ่มแถบเหนือของโลกในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง



3. การติดเชื้อหลายครั้ง เพศหญิง และสูงอายุ เสี่ยงต่อ Long COVID มากขึ้น



งานวิจัยโดยทีมจากประเทศบราซิล ศึกษาในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 7,051 คน ตั้งแต่ปี 2020-2022 เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ Infection Control & Hospital Epidemiology เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566



พบอัตราความชุกของปัญหา Long COVID สูงราว 27%



การติดเชื้อซ้ำ (Reinfections) จะทำให้เสี่ยงต่อ Long COVID มากขึ้น 27%



เพศหญิงทำให้เสี่ยงมากขึ้นกว่าเพศชาย 21%



และภาวะสูงอายุจะทำให้เสี่ยงมากขึ้นเล็กน้อย



หากฉีดวัคซีนครบเข็มกระตุ้น (ตั้งแต่ 4 เข็มขึ้นไป) จะลดความเสี่ยงได้กว่า 80%



...สถานการณ์ไทยเรา มีการติดเชื้อกันมากในแต่ละวัน สถิติป่วย และเสียชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง



การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



เลี่ยงที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี



ระวังการคลุกคลีใกล้ชิดโดยไม่ป้องกันตัว



ไม่ควรแชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่นนอกบ้าน



หากไม่สบาย ควรรีบตรวจรักษา แยกตัวจากคนอื่น 7-10 วันจนกว่าจะไม่มีอาการและตรวจ ATK ซ้ำแล้วได้ผลลบ



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



อ้างอิง

1. Discontinuation of Universal Admission Testing for SARS-CoV-2 and Hospital-Onset COVID-19 Infections in England and Scotland. JAMA Internal Medicine. 5 June 2023.

2. BioNTech proceeding with COVID-19 shot in line with WHO guidance. CTV News. 5 June 2023.

3. Risk factors for long coronavirus disease 2019 (long COVID) among healthcare personnel, Brazil, 2020–2022. Infection Control & Hospital Epidemiology. 5 June 2023.