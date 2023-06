EEC รายงาน ครม.ผลแก้ปัญหาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา-เมืองการบินภาคตะวันออก

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (6 มิ.ย. 66) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ อาทิ



กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอความเห็นชอบการเสนอพระนาม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ ในปี 2570



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอความเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการดำเนินโครงการ Innovative Climate Risk Financing for the Agricultural Sector in the ASEAN Region และขอความเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน



กระทรวงยุติธรรม เสนอขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษและแผนงานอาเซียน-ญี่ปุ่น ด้านกฎหมายและยุติธรรม



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ รายงานผลการการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ครั้งที่ 2/2566 และผลการการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ครั้งที่ 7/2566 และ ครั้งที่ 8/2566



ส่วนวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม รายงานการถวายพระราชสมัญญา "พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย" แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ พ.ศ. …



กระทรวงอุมดมศึกษาฯ เสนอร่างกฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. … รวม 2 ฉบับ



กระทรวงการต่างประเทศ รายงานรัฐบาลเม็กซิโกเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย (นางอิลเซ ลิเลียน เฟร์เรร์ ซิลบา) รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย (น.ส.หว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน) รัฐบาลรัฐอิสลามมอริเตเนียเสนอขอให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566



สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีการแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หลังจากคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ อนุมัติการดำรงตำแหน่งของนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ที่ได้รับการเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) คนใหม่ ไปแล้ว รวมทั้งยังรับทราบผลการพิจารณากรณีการใช้งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของกระทรวงพลังงานด้วย



คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) รายงานผลการประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านน้ำในห้วงแรกของทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ "น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ค.ศ.2018-2023



ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2566