องค์การ SETI ค้นพบสัญญาณจากต่างดาวที่มาจากสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาเป็นครั้งแรก

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊กวานนี้ ระบุว่า องค์การค้นหาสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญานอกโลก หรือ ​Search for Extraterrestrial Institute (SETI) ได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้ (25 พฤษภาคม 2566) ถึงการตรวจพบสัญญาณวิทยุที่ถูกส่งมาจากสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกเป็นครั้งแรก ด้วยหอสังเกตการณ์วิทยุถึงสี่หอสังเกตการณ์ ได้แก่ Allen Telescope Array (ATA), The Robert C. Byrd Green Bank Telescope (GBT), the National Science Foundation’s Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) and the Medicina Radio Astronomical Station observatory managed by INAF (the Italian National Institute for Astrophysics)



อย่างไรก็ตาม สัญญาณดังกล่าวนั้น ถูกส่งออกมาจากยานอวกาศที่โคจรอยู่ห่างออกไปเพียง 300 ล้านกิโลเมตร ในวงโคจรของดาวอังคาร และสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาที่เป็นเจ้าของยานอวกาศและสัญญาณนั้น หาใช่ใครที่ไหนไม่ #แต่ก็คือมนุษย์เรานี่เอง



แน่นอนว่าเรามีการติดต่อสื่อสารกับยานสำรวจอวกาศที่มนุษย์ส่งออกไปยังทุกมุมของระบบสุริยะอยู่ตลอดเวลา และเราก็ได้รับสัญญาณกลับมาจากยานสำรวจเหล่านั้นอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ทำให้สัญญาณในครั้งนี้ต่างจากสัญญาณที่เราเคยได้รับมาโดยสิ้นเชิง ก็คือนี่เป็นครั้งแรกของโลกที่เราจะ “จำลอง” การได้รับสัญญาณจากต่างดาว



#หนึ่งในคำถามที่สำคัญที่มนุษย์ต้องการจะหาคำตอบเกี่ยวกับเอกภพ ก็คือ “เราอยู่โดยลำพังในเอกภพหรือไม่?” ซึ่งการค้นหาสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาที่อยู่นอกไปจากโลกของเรานั้น ไม่เพียงแต่จะนำไปสู่ความเป็นไปได้ของการค้นพบอะไรใหม่ ๆ อีกมากเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลอันไม่สามารถประเมินค่าได้อีกมากต่อทัศนคติที่เราจะมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และแรงบันดาลใจของเราในการค้นหาความจริงในธรรมชาติ และจะเป็นหนึ่งในการค้นพบที่เปลี่ยนสังคมมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้ องค์การ SETI จึงได้มีภารกิจหลักในการสอดส่อง และค้นหาสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญา ที่อาจจะกำลังตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจติดต่อเราอยู่



หากเราต้องการจะค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาว เราจะต้องเริ่มจากที่ใด? ไม่มีใครรู้คำตอบที่แน่ชัด เนื่องจากเป็นการยากที่จะคาดเดาว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่อาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากโลกของเรา จะมีการวิวัฒนาการ และการสื่อสารอย่างไร แต่หากเราดูจากอารยธรรมของมนุษย์เป็นแบบอย่างแล้ว เราจะพบว่าเราเริ่มมีการ “ส่งสัญญาณ” ออกไปยังห้วงอวกาศ เมื่อเราค้นพบคลื่นวิทยุ และสามารถนำมันมาใช้ในการส่งสัญญาณสื่อสารบนโลก ซึ่งส่วนหนึ่งก็หลุดลอยออกไปและเดินทางข้ามห้วงอวกาศลึก ที่อาจจะกำลังถูกดักฟังโดยสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาสักแห่งหนึ่งในกาแล็กซีของเรานี้ก็ได้ ในทางกลับกัน ก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาจากต่างดาว ที่กำลังติดต่อเรามาด้วยวิธีที่ใกล้เคียงกันนี้ก็เป็นได้ การสังเกตการณ์หาสัญญาณจากต่างดาวที่ส่งมาในช่วงคลื่นวิทยุ จึงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการค้นหาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวนี้



แต่ถึงแม้กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีคำถามที่ตามมาอีกเป็นอย่างมาก หากมีสัญญาณวิทยุที่ส่งมายังโลกโดยสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวอยู่ ณ​ ตอนนี้ เราจะสามารถตรวจพบ และแยกมันออกจากสัญญาณวิทยุที่ส่งออกมาจากวัตถุอื่นๆ อีกมากในเอกภพได้หรือไม่? หากเราสามารถตรวจพบสัญญาณเหล่านั้นแล้ว เราจะสามารถทราบได้หรือไม่ ว่านี่เป็นสัญญาณที่มาจากต่างดาว? และเมื่อสามารถระบุที่มาของสัญญาณได้แล้ว เราจะมีความสามารถที่จะทำความเข้าใจในสาร และข้อความที่ถูกส่งมาได้หรือไม่? ความท้าทายทั้งหมดนี้ ซับซ้อนมากขึ้นไปอีก เนื่องจากเรายังไม่เคยได้ตรวจพบสัญญาณที่มาจากต่างดาวเลยแม้แต่ครั้งเดียว



ด้วยเหตุนี้ นักดาราศาสตร์จากองค์การ SETI จึงได้มีความคิดที่จะทำการ “ซ้อม” โดยการ “จำลอง” สัญญาณที่อาจจะถูกส่งมาโดยสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว โดยใช้แหล่งกำเนิดสัญญาณจริงที่อยู่นอกโลก จากยานสำรวจ ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) ที่ถูกส่งออกไปโคจรรอบดาวอังคารโดยองค์การอวกาศยุโรป (ESA) และส่งสัญญาณจำลองที่อาจจะถูกส่งออกมาโดยสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญานอกโลก ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “A Sign in Space” โดยสัญญาณได้ถูกส่งออกมาในเช้ามืดของวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 02:16 น. ตามเวลาประเทศไทย และหอสังเกตการณ์วิทยุทั้งสี่ขององค์การ SETI ได้ตรวจพบสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



โดยโปรเจกต์ A Sign in Space นี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการทดสอบในเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพียงเท่านั้น แต่เป็นความตั้งใจที่จะบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมของมนุษยชาติเข้าด้วยกัน เพื่อจำลองสถานการณ์ในกรณีที่วันหนึ่งเราอาจจะค้นพบและต้องถอดรหัสข้อมูลที่มาจากต่างดาวของจริง ด้วยเหตุนี้ หัวหน้าทีม Daniela De Paulis และทีมเป็นผู้ที่ออกแบบสัญญาณเอง โดยที่ไม่มีผู้อื่นทราบข้อความหรือวิธีในการอ่านข้อความที่ส่งมา และหลังจากที่สัญญาณได้ถูกส่งออกมาเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ จะเป็นขั้นตอนการอภิปรายร่วมกันโดยบุคคลจากทุกแขนงสาขาวิชา ที่จะมาร่วมกันถอดรหัสสัญญาณที่มาจากต่างดาว (จำลอง) นี้



นอกไปจากนี้ โปรเจกต์ A Sign in Space ยังเปิด online workshop ให้บุคคลที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อไปร่วมกิจกรรม และเรียนรู้เกี่ยวกับการค้นหาสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาได้อีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจค A Sign in Space ได้ที่ [1] และชมวิดีโอยูทูปการเปิดตัวโปรเจกต์ได้ที่ [2]



ภาพ: Allen Telescope Array (ATA) ขององค์การ SETI หอสังเกตการณ์วิทยุแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาจากต่างดาว