กทม.พร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ICCA Congress 2023 Bangkok, Thailand 12-15 พ.ย.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งคลิปวิดีโอกล่าวแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.(TCEB) ในการประชุมการจัดงาน ICCA Congress 2023 Bangkok, Thailand ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นใน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2566 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียและสถานที่จัดประชุมที่มีมาตรฐาน พร้อมขอเชิญชวนสมาชิกฯ สมาคม ICCA ให้เดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อสัมผัสเสน่ห์ของความหลากหลายสมกับการเป็นเมืองจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนทั่วโลก



ในโอกาสนี้ นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำสารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งถึงสมาชิกสมาคม ICCA โดยมี นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ร่วมงาน



รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มว่า สมาคม International Congress and Convention Association (ICCA) เป็นสมาคมนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1963 โดยมีสำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการจัดการประชุมนานาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 1,000 หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจาก 100 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ICCA ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่สมาชิกในอุตสาหกรรมการจัดประชุมนานาชาติจะมาร่วมตัวกันกว่า 1,000 คน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนกำหนดมาตรฐานและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดประชุมนานาชาติให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในแต่ละปีจะมีผู้บริหารและตัวแทนจากสมาคมนานาชาติจำนวน 50 - 100 คน เข้าร่วมงานด้วย



สมาคม ICCA มีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศไทยในฐานะเป็นองค์กรที่จัดอันดับประเทศที่มีการจัดประชุมนานาชาติทั่วโลก ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวถูกนำมาใช้โดย World Economic Forum หรือสภาเศรษฐกิจโลกให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกร่วมถึงประเทศไทยด้วย





ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม ICCA ในปี พ.ศ.2517 และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติให้เป็นเมืองเจ้าภาพจัดงาน ICCA Congress ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ.2527 ณ กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2550 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยงาน ICCA Congress ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการจัดประชุมนานาชาติของโลก ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนในประเทศไทยที่เป็นสมาชิก ICCA อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เป็นต้น



สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ประมูลสิทธิ์งานประชุม The 62nd International Congress and Convention Association Congress 2023 เพื่อนำงานมาจัดที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และกรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองเจ้าภาพงานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12- 15 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมการประชุมนานาชาติ (International Congress and Convention Association) คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติกว่า 2,000 คน และผู้เข้าร่วมงานชาวไทย ประมาณ 200 คน สร้างรายได้เข้าประเทศและก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 105 ล้านบาท เกิดผลประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจในประเทศประมาณ 59 ล้านบาท ตลอดจนสร้างรายได้จากภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บโดยประมาณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุม ประมาณ 3.62 ล้านบาท และประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการจัดประชุมนานาชาติของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ในการจัดประชุม แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่า รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่าย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างระดับนานาชาติ ผ่านสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งช่วยสร้าง Marketing exposure มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท