แพทย์เผยการให้แคลเซียม-วิตามิน D ไม่ป้องกันกระดูกหัก-ไม่ทำให้กระดูกหนาขึ้น

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วิตามิน D ต้องพิจารณาข้อมูลและการนำมาใช้



หลังจากที่มีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่ 2013 (US Preventive Service Task Force) ซึ่งแสดงว่าการให้แคลเซียมและวิตามิน D ไม่ป้องกันการหักทรุดของกระดูกสะโพกหรือส่วนอื่นๆ ก็ตาม และสนับสนุนจากรายงานอื่นอีก 2 ชิ้น ในวารสารสมาคมแพทย์ของอังกฤษ (2015) ซึ่งระบุว่าการเสริมแคลเซียมเพิ่มเติมจากที่ควรจะเป็นซึ่งอยู่ในปริมาณ 700-800 มิลลิกรัม/วัน ไม่ว่าจากในอาหาร จากยา ร่วมหรือไม่ร่วมกันกับวิตามิน D ไม่ทำให้กระดูกหนาขึ้นหรือป้องกันกระดูกหัก



และที่ดูลึกไปกว่านั้นคือ สตรีที่มีอายุระหว่าง 70-92 ปี เมื่อได้เสริมจะมีความเสี่ยงของสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่มีโรคประจำตัวอัมพฤกษ์อยู่แล้วหรือถ้ามีความผิดปกติของสมองส่วนสีขาวจากคอมพิวเตอร์สมองแม้ไม่มีอาการก็ตามที่เรียกว่า (Leukoaraiosis) (วารสาร Neurology 2016)



วิตามิน D ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีรายงานมากมายพบว่าคนเป็นโรคต่างๆ ทั้งสมองอักเสบ เสื่อม โรคหัวใจ นานาชนิดมีภาวะขาดวิตามิน D ร่วม และเป็นที่มาของการให้กินวิตามิน D กันทุกคน ทั้งๆ ที่ไม่สามารถอธิบายเป็นเหตุเป็นผลกันได้ว่าทำไมขาดวิตามิน D จึงเกิดโรคจากหัวจดเท้าจากบทวิจารณ์ในวารสารแพทย์ของอังกฤษ



ในปี 2017 มีรายงานตีกลับข้ออ้างการขาดวิตามิน D ที่อนุมานว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ

ตั้งแต่ในวารสมาคมแพทย์สหรัฐทางหัวใจ (JAMA Cardiology) โดยเป็นการรายงานจากนิวซีแลนด์มีการศึกษาใน 5,108 ราย ทั้งนี้ไม่พบว่าได้ประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจโดยการให้วิตามิน D เดือนละครั้งขนาดสูงทั้งหมดเป็นระยะประมาณ 3.3 ปี



ซึ่งรวมทั้งในคนที่มีระดับวิตามิน D ในเลือดต่ำอยู่ด้วยซึ่งมีอยู่ 24.9% เมื่อเทียบกับกลุ่มให้ยาหลอก



อีกรายงานมาจากวารสารสมาคมแพทย์สหรัฐ เช่นกัน พบว่าการให้แคลเซียมและวิตามิน D ในสตรีวัยทองไม่มีผลในการป้องกันการเกิดมะเร็งได้ โดยเป็นการติดตามใน 2,300 ราย



การพิเคราะห์เชิงประจักษ์ (วารสาร Plos One 2017) จากกลุ่มศึกษา 26,916 ราย พบแนวโน้มว่าอาจมีความสัมพันธ์บ้างกับระดับวิตามิน D ที่ต่ำในกรณีของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจแต่ไม่ใช่มะเร็ง แต่ในที่สุด รายงานท้ายสุดในระยะต่อมาก็ไม่ยืนยัน การให้วิตามิน D ในการช่วยป้องกัน



สำหรับโรคสมองอักเสบเป็นๆ หายๆ ที่เรียกว่า MS (multiple sclerosis) ซึ่งเป็นโรคแรกๆ ที่คิดว่าการขาดวิตามิน D มีส่วนเกี่ยวข้องโรค MS มักพบในคนขาวในเขตหนาว ห่างจากเส้นศูนย์สูตร นัยว่าคงได้รับแสงอาทิตย์น้อยทำให้ระดับวิตามิน D ต่ำ ปัญหาคือทำไม MS ไม่ค่อยพบในคนดำและคนฮิสแพนิค หรือกลุ่มละตินอเมริกัน (Hispanic) ที่อาศัยในเขตเดียวกัน



ในการศึกษาพบว่าระดับของวิตามิน D และสภาพของการที่มียีนที่กำหนดโปรตีนที่เกาะกับ วิตามิน D ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค MS ในกลุ่มต่างๆ



แต่ที่สำคัญคือแสงแดดอาจกลับเป็นตัวป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นคนสีใดเชื้อชาติใดก็ตาม และระดับวิตามิน D ที่ต่ำในคนขาวอาจแค่เป็นเครื่องสะท้อนว่าไม่ถูกแดดมากกว่า (รายงานจากประชุมประจำปี American Academy of neurology 2017)



ระดับของวิตามินดีนั้น แท้ที่จริงเป็นเพียงตัวสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยถ้ากินอาหารสุขภาพที่มีประโยชน์โดยไม่กินอาหารร้อนแรงที่ก่อให้เกิดการอักเสบออกกำลังกายสม่ำเสมอภายใต้แสงแดด ระดับวิตามินดีก็จะไม่ต่ำ คนที่เจาะเลือดแล้วมีระดับวิตามินดีต่ำนั้น จะกลายเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญให้ปรับปรุงการใช้ชีวิต อาหารการกิน และการออกกำลังทั้งหมด



จนถึง ปลายปี 2022



รายงานจากการสังเกต (observational study) ในยุคแรกๆ จะพบว่าระดับวิตามินดีที่ต่ำนั้นเกี่ยวข้องกับภาวะหรือโรคแทบทุกชนิด แต่ทั้งหมดไม่ได้พิสูจน์ว่าการขาดวิตามินดีทำให้เกิดโรค หรือเป็นเหตุเป็นผลกัน แท้จริงเป็นเพียงเสมือนดัชนีชี้ความบกพร่องทางสุขภาพเท่านั้น



ในเรื่องของการป้องกันมะเร็งซึ่งเชื่อกันว่า ถ้ามีวิตามินดีต่ำจะเป็นมะเร็งมาก แต่เมื่อทำการศึกษาใน 26,000 รายเทียบกับยาหลอก ไม่พบว่ามีประโยชน์จริง



ในเรื่องโรคหัวใจและเส้นเลือดซึ่งเชื่อกันว่าถ้ามีวิตามินดีต่ำจะมีความเสี่ยงมากขึ้นและเช่นเดียวกันใน 26,000 รายไม่พบว่ามีประโยชน์จริง

ในเบาหวานการศึกษาใน 2,400 รายที่อยู่ในระยะเกือบจะเป็นเบาหวาน (pre-diabetics) ไม่พบว่ามีประโยชน์จริง

ในเรื่องของการหกล้มการศึกษาใน 409 รายที่มีความเสี่ยงในการล้มไม่พบว่ามีประโยชน์

และการศึกษาในสตรี 36,000 ราย ไม่พบว่าลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต (Manson และคณะวารสารนิวอิงแลนด์ 2019 Pittas และคณะวารสารนิวอิงแลนด์ 2019 LaCroix และคณะวารสาร Gerontol 2009)



รายงานล่าสุดในวารสาร JAMA pediatrics สมาคมแพทย์อเมริกัน โดย ดร. Ganmaa จากภาควิชาโภชนาการ Harvard T.H. Chan school of public health และคณะจาก Barts and the London school of medicine and dentistry, Queen Mary university of London



ครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและติดตามเด็ก 8,851 คนจากบริเวณ Ulaanbaartar มองโกเลีย โดยให้เด็กๆได้รับวิตามิน D3 ในปริมาณ 14,000 หน่วย หรือได้รับยาหลอกอาทิตย์ละครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลาสามปี

ประชากรในบริเวณนี้ พบว่ามีอัตราการขาดวิตามินดีอย่างมากและมีวัณโรค รวมกระทั่งถึงมีอัตราการเจริญเติบโตในเด็กผิดปกติ โดยก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงว่าการขาดวิตามินดีทำให้เกิดความเสี่ยงหรือการเกิดโรคเหล่านี้



รายงานที่เกี่ยวกับวัณโรค โดยคณะผู้วิจัยนี้ ตีพิมพ์ในวารสารนิวอิงแลนด์วันที่ 23 กรกฎาคม 2020 ก่อนหน้ารายงานนี้ ในเด็ก 8,851 คนโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มวิตามินดีและยาหลอก ไม่พบว่าการให้วิตามินดีเสริมจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อวัณโรค การเกิดโรควัณโรค หรือการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจในเด็กเหล่านี้ และรวมจนกระทั่งถึงระดับแกมมา-อินเตอร์เฟียรอนในเลือด



95% ของเด็กในกลุ่มที่ทำการศึกษาจะมีระดับวิตามินดีต่ำกว่ามาตรฐาน คือต่ำกว่า 20 ng/mL และ 31.8% อยู่ในระดับต่ำมากๆ คือต่ำกว่า 10 ng/mL อีก 63.7% อยู่ในระดับ 10 ถึง 19.9 ng/mL อยู่ในระดับ 20 ถึง 29.9 เพียง 4.3% และมีเพียง 0.1% ที่มีระดับสูงกว่า 30 ng/mL



การติดตามพัฒนาการตลอดระยะเวลาสามปี ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันในกลุ่มที่ได้รับวิตามินดีเสริมหรือยาหลอก ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย และปริมาณแคลเซียมที่ได้รับในระดับน้อยหรือมากกว่า 500 มิลลิกรัมต่อวัน ในด้านความสูงและน้ำหนัก และดัชนีมวลกาย อัตราส่วนระหว่างสะโพกกับความสูง เปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกาย และมวลที่ไม่ใช่ไขมัน (percentage body fat, fat mass และ fat free mass) และการพัฒนาการเข้าในภาวะหนุ่มสาว

ทั้งนี้การเสริมวิตามินดีดังกล่าวทำให้ระดับของวิตามินดี 25 (OH) D สูงขึ้น จนถึงระดับปกติ



รายงาน จากประเทศอังกฤษ ไม่พบว่า วิตามิน D ช่วยป้องกันและลดอาการโควิด และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจต่างๆ



สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันมาจนแพร่หลาย เป็นเพียงการค้นพบความสัมพันธ์ของการที่มีระดับวิตามินดีต่ำกับโรคทั้งหลายทั้งปวง แต่ไม่ใช่สาเหตุ



วิตามินดีที่ต่ำนี้ เป็นเพียงกระจกที่สะท้อนว่า ต้นทุนสุขภาพอยู่ในระดับต่ำ และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยตนเอง เลือกอาหารที่มีวิตามินดี แดด ออกกำลัง



เลิกผลัดวันประกันพรุ่ง จะรอทำอาทิตย์หน้า เดือนหน้า ถึงตอนนั้นโรคที่สะสมซ่อนอยู่ในร่างกายจะดาหน้าออกมา และระบบสาธารณสุขเราจะรอดหรือ