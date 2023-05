“หมอธีระ”เผย XBB.1.5 ยังครองการระบาดทั่วโลก แต่มีแนวโน้มลดลง

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 13 พฤษภาคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 45,269 คน ตายเพิ่ม 226 คน รวมแล้วติดไป 688,217,531 คน เสียชีวิตรวม 6,874,084 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย รัสเซีย และเวียดนาม



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 88.11 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 88.93



อัปเดตจาก WHO องค์การอนามัยโลกเผยแพร่รายงาน WHO Weekly Epidemiological Update เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา (นับถึง 7 พฤษภาคม 2566) พบว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนเคสใหม่เพิ่มขึ้นถึง 223% และมีจำนวนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 281%



ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์ จนถึงสัปดาห์ล่าสุด 17-23 เมษายน 2566 พบว่า XBB.1.5 ยังครองการระบาดทั่วโลก แต่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เหลือราว 47.5% โดยพบใน 109 ประเทศ พบมากในแถบแอฟริกา อเมริกา ยุโรป และแปซิฟิกตะวันตก



ที่เป็นสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับสองคือ XBB.1.9.1 อยู่ที่ 12.4% พบใน 78 ประเทศ พบมากในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก



ในขณะที่ XBB.1.16 เพิ่มเป็น 8.58% (เดิม 7.73% ในสัปดาห์ก่อนหน้า) จาก 46 ประเทศ พบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



คำแนะนำจาก US CDC



COVID-19 can cause serious health problems, so it’s more important than ever to protect your child’s health...



ทาง US CDC ระบุคำเตือนสำหรับผู้ปกครองและเด็กๆ โดยมีใจความว่า ในช่วงเปิดภาคเรียน เด็กนักเรียนจะเสี่ยงต่อการป่วยมากขึ้น และแพร่เชื้อติดเชื้อไปยังเพื่อนร่วมห้องกันได้มาก



โควิด-19 สามารถทำให้ป่วยรุนแรงได้ ดังนั้นผู้ปกครองจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันลูกหลาน



ไทยเราจะเริ่มเปิดเทอมสัปดาห์หน้า ทั้งคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงคุณครู ควรเตรียมพร้อม ให้ความรู้ กระตุ้นเตือน และฝึกทักษะให้เด็กๆ เพื่อป้องกันตัวไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อแก่กัน เตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อม ใช้ให้ถูกต้อง ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องใช้งานร่วมกัน ปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีการระบายอากาศให้ดี เปิดหน้าต่าง ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ



นอกจากนี้ควรหมั่นสังเกตเด็กๆ หากไม่สบาย ควรให้แยกตัวไปรักษาให้หายดีเสียก่อน



ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำย่อมดีที่สุด



ติดเชื้อไม่จบแค่ชิลๆ แล้วหาย แต่ป่วยได้ รุนแรงได้ ตายได้ และเสี่ยงต่อ Long COVID อีกด้วย



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก