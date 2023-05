“หมอธีระ”เผยคนอ้วนมีระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนลดลงเร็วกว่าคนน้ำหนักปกติ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 12 พฤษภาคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 35,206 คน ตายเพิ่ม 108 คน รวมแล้วติดไป 688,117,484 คน เสียชีวิตรวม 6,873,370 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เกาหลีใต้ เวียดนาม รัสเซีย ฟิลิปปินส์ และเม็กซิโก



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 16 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 89.54 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 80.55



...อัพเดตสถานการณ์ต่างๆ และความรู้โควิด-19



"ญี่ปุ่นปรับโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อกลุ่ม 5"



ประเทศญี่ปุ่นได้หยุดรายงานสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และให้ประชาชนและแต่ละกิจการพิจารณาดำเนินมาตรการป้องกันด้วยดุลยพินิจของตนเอง



ทั้งนี้ได้ออกคำแนะนำในการปฏิบัติตัวโดยเน้นย้ำว่า การใส่หน้ากาก ล้างมือ ปรับสภาพแวดล้อมให้ระบายอากาศดี เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแพร่เชื้อ (ภาพที่ 1)



"แคมเปญกระตุ้นเตือนประชาชนเรื่อง Long COVID"



ล่าสุดในรถไฟ BART ของเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มมีโปสเตอร์เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้เสี่ยงต่อภาวะผลปกติระยะยาวอย่าง Long COVID ได้ โดยจะบั่นทอนคุณภาพชีวิต สมรรถนะในการใช้ชีวิต รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมาทั้งต่อผู้ป่วยเองและครอบครัว (ภาพที่ 2)



ด้วยสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน การเดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะไปประเทศใด ที่ใด ควรตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



"คนอ้วนเสี่ยงที่จะมีระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนลดลงเร็วกว่าคนทั่วไป"



ทีมงานจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารทางการแพทย์ Nature Medicine เมื่อวานนี้ 11 พฤษภาคม 2566



โดยชี้ให้เห็นว่า กลุ่มคนที่มีภาวะอ้วนนั้นจะมีระดับภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนลดลงเร็วกว่ากลุ่มคนน้ำหนักปกติ (ภาพที่ 3-5)



ตอกย้ำให้เห็นว่า นอกจากภาวะสูงอายุ การมีโรคประจำตัวต่างๆ แล้ว ภาวะอ้วนก็ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน และถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อจะเกิดป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้



สถานการณ์ไทยเรา มีคนติดเชื้อกันมาก



ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอ



เลี่ยงที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี



ไม่ควรแชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่นนอกบ้าน



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



อ้างอิง

Accelerated waning of the humoral response to COVID-19 vaccines in obesity. Nature Medicine. 11 May 2023.