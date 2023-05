“หมอธีระ”เผยเมื่อวานทั่วโลกติดเชื้อโควิดเพิ่ม 45,399 คน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 3 พฤษภาคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 45,399 คน ตายเพิ่ม 208 คน รวมแล้วติดไป 687,262,526 คน เสียชีวิตรวม 6,866,945 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 9 ใน 10 อันดับแรก และ 18 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 97.24 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 94.71



กรณีศึกษาระบาดที่ประชุมของ US CDC



เมื่อวานนี้ The Washington Post รายงานข่าวเกี่ยวกับการระบาดที่เกิดขึ้นในการประชุมใหญ่ 2023 Annual Epidemic Intelligence Service (EIS) Conference ที่จัดโดย US CDC ระหว่าง 24-27 เมษายน 2023 ที่ผ่านมา



มีการสอบสวนโรคแล้วพบว่า เกิดการแพร่เชื้อติดเชื้อกันไปอย่างน้อย 35 ราย ระหว่างที่มีการประชุม



ทั้งนี้เนื่องจากมีคนที่มาประชุมจำนวนมาก และไม่ป้องกันตัว ไม่ใส่หน้ากาก ไม่เว้นระยะห่าง



ถือเป็นกรณีตัวอย่างของการระบาดที่เกิดขึ้นในกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก เช่น การจัดประชุม



และสะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมว่า การระบาดในชุมชนยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยามใดที่จะมีคนรวมกันจำนวนมาก อยู่และทำกิจกรรมด้วยกันนาน ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อติดเชื้อจำนวนมากได้



นี่คือเรื่องสำคัญที่ไทยเราควรเรียนรู้ และควรช่วยกันกระตุ้นเตือน ทั้งผู้จัดกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ป้องกันตัว ใส่หน้ากาก ระวังกิจกรรมเสี่ยง ปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบายอากาศให้ดี รวมถึงการคัดกรอง แนะนำให้ผู้ที่มีอาการไม่สบายหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรม และไปตรวจรักษาให้หายดีเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประชุม สัมมนา คอนเสิร์ต และอื่นๆ



ติดแต่ละครั้งไม่ใช่ชิลๆ แล้วหาย



แต่ป่วยได้ รุนแรงได้ ตายได้ และเสี่ยง Long COVID ด้วย



เลี่ยงที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี



ไม่แชร์ของกินของใช้กับคนอื่นนอกบ้าน



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอนั้นสำคัญมาก



ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด