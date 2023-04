กทม.เตรียมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ-ของกำนัลทุกชนิด

วันนี้ (25 เม.ย.) เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (ศตท.กทม.) ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(ก.ก.) สำนักการศึกษา สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผู้แทน 6 กลุ่มเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้อง War Room ศตท.กทม. สำนักงาน ก.ก. ชั้น 5 ศาลาว่าการกทม.1 และผ่านระบบการประชุมทางไกล



ที่ประชุมหารือการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ซึ่งกรุงเทพมหานครจะประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy โดยจะประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กรอบนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื้อหาของนโยบาย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตใช้บังคับ นิยาม มาตรการการฝ่าฝืนนโยบาย มาตรการติดตามตรวจสอบ ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การรักษาความลับ ระบุวัน เดือน ปี ที่ประกาศ และให้เผยแพร่ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับฉบับภาษาไทย ซึ่งขณะนี้ประกาศดังกล่าว อยู่ระหว่างการนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม



รวมทั้งหารือการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริตของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริต เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครให้ขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต สร้างแรงจูงใจ ยกย่อง และให้รางวัลแก่หน่วยงานต้นแบบที่ปลอดการทุจริตเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน



สำหรับสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครประจำเดือน มี.ค.66 รับเรื่องร้องเรียน 52 เรื่อง แบ่งเป็น สายงานโยธา 2 เรื่อง สายงานเทศกิจ 12 เรื่อง สายงานรายได้ 1 เรื่อง สายงานสิ่งแวดล้อม 3 เรื่อง และสายงานอื่นๆ 34 เรื่อง โดยดำเนินการเสร็จสิ้น 14 เรื่อง ส่งต่อให้หน่วยงานดำเนินการ 22 เรื่อง ส่งต่อให้คณะทำงานดำเนินการ 15 เรื่อง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 1 เรื่อง เดือนเม.ย.66 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 เม.ย.66) รับเรื่องร้องเรียน 16 เรื่อง แบ่งเป็น สายงานโยธา 3 เรื่อง สายงานเทศกิจ 2 เรื่อง สายงานรายได้ 2 เรื่อง สายงานสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง และสายงานอื่นๆ 8 เรื่อง โดยส่งต่อให้หน่วยงานดำเนินการ 10 เรื่อง ส่งต่อให้คณะทำงานดำเนินการ 3 เรื่อง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 3 เรื่อง



ส่วนความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จำนวน 3,528 คน คิดเป็นร้อยละ 51 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ET) จำนวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 29 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OI) คิดเป็นร้อยละ 60 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย.66) สำนักงานเขตได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) ครบถ้วนแล้วจำนวน 43 สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 86 และสำนักงานเขตที่ดำเนินการยังไม่ครบ 7 สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 14 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดำเนินการครบถ้วนแล้ว 39 สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 78 ดำเนินการยังไม่ครบ 11 สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 22 สำหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปัจจุบันสำนักงานเขตอยู่ระหว่างนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเข้าตอบผ่านระบบ Bangkokita (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย.66)