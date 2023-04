“หมอธีระ”เผยผู้เสียชีวิตโควิดสูงกว่าหลายหลายประเทศทั่วโลก

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 10 เมษายน 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 26,236 คน ตายเพิ่ม 67 คน รวมแล้วติดไป 684,955,807 คน เสียชีวิตรวม 6,837,711 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ รัสเซีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ออสเตรีย และชิลี



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 17 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 95.95 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 94.02



...จำนวนเสียชีวิตส่วนเกิน (Excess death) ในญี่ปุ่น



สื่อในญี่ปุ่นนำเสนอข้อมูลจำนวนเสียชีวิตส่วนเกินในปี 2022 พบว่าสูงกว่า 113,000 คน ซึ่งถือว่าเพิ่มกว่าปีก่อนหน้าถึงสองเท่า



ดังที่ประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ได้เคยนำเสนอข้อมูล และชี้ให้เห็นว่าจำนวนเสียชีวิตส่วนเกินที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่สัมพันธ์กับเรื่องการติดเชื้อโควิด-19



สำหรับญี่ปุ่นนั้น คงต้องติดตามผลการวิเคราะห์เชิงลึกว่า จำนวนข้างต้นจะสัมพันธ์กับโควิดมากน้อยเพียงใด



ส่วนของไทยเรานั้น ข้อมูลจาก Ourworldindata ชี้ให้เห็นว่ามีจำนวนเสียชีวิตส่วนเกิน ทั้งในเชิงจำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้เสียชีวิตต่อจำนวนประชากรทั้งหมด ก็สูงกว่าหลายต่อหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้นเราจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



เพราะการติดเชื้อแต่ละครั้งนั้น ไม่ได้ชิลๆ แล้วหาย แต่ป่วยได้ รุนแรงได้ ตายได้ และเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา Long COVID ตามมา



นอกจากนี้ความรู้จากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์จนถึงปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่า หากมีโรคประจำตัวต่างๆ แล้วเกิดการติดเชื้อโควิด-19 ก็มีโอกาสที่จะทำให้โรครุนแรง และเสียชีวิตได้ด้วย



งานวิจัยจากเนเธอร์แลนด์ที่เผยแพร่ล่าสุดใน Nature Communications เมื่อ 7 เมษายนที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า การติดเชื้อซ้ำจะมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการต่างๆ ของ Long COVID มากขึ้น เช่น อ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า หอบเหนื่อย เป็นต้น แม้จะเป็นช่วงการระบาดของ Omicron ที่มักเห็นข่าวลวงให้เข้าใจว่ากระจอกก็ตาม



...จะสงกรานต์แล้ว ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวอย่างเป็นกิจวัตร



ไปพบปะผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ขอให้แสดงความรักและความคิดถึง"อย่างปลอดภัย" มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาตามมา



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



อ้างอิง

1. Excess deaths doubled in Japan in 2022 — COVID-19 may be to blame. The Japan Times. 6 April 2023.

2. Zang C et al. Data-driven analysis to understand long COVID using electronic health records from the RECOVER initiative. Nature Communications. 7 April 2023.