รบ.เพิ่มช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมผ่านไลน์ “ESS Help Me” ปักหมุด หยุดเหตุ เริ่มใช้งานได้แล้ววันนี้

รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา เปิดใช้งานระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS (Emergency Social Service : Thailand) ผ่านไลน์ OA ชื่อว่า “ESS Help Me” เริ่มใช้งานได้แล้ววันนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมทั่วประเทศใน 5 ปัญหา คือ 1.ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย 2.กักขังหน่วงเหนี่ยว 3.เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ 4.ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และ 5.มั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย



ระบบแจ้งเหตุผ่านไลน์ “ESS Help Me” นี้ ผู้ประสบเหตุสามารถกดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินและแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุได้ ซึ่งรองรับการช่วยเหลือผู้แจ้งเหตุในกรณีที่ไม่สามารถใช้เสียงได้ จากนั้นระบบ ESS จะแจ้งเจ้าหน้าที่ในระบบทันทีเพื่อเข้าช่วยเหลือยังจุดเกิดเหตุอย่างถูกต้องแม่ยำและรวดเร็ว



สำหรับวิธีการใช้งาน เริ่มจากเพิ่มเพื่อนในไลน์ โดยใช้ไอดี "@esshelpme" แล้วเข้ามาที่หน้าแชท จะพบกับแถบเมนู "กดแจ้งเหตุด่วน" หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือสามารถกดเมนูนี้ได้เลย เมื่อกดแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านไลน์ “ESS Help Me” แล้ว ระบบจะให้ดำเนินการดังนี้ 1.แสดงตัวเลือก 5 ปัญหาที่พบ โดยให้ผู้แจ้งเหตุเลือก 1 ปัญหา จาก 5 ปัญหา คือ ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย กักขังหน่วงเหนี่ยว เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และ มั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย 2.เมื่อเลือกปัญหาแล้ว ระบบจะขึ้นปุ่ม "แชร์พิกัดตำแหน่ง" ให้ผู้แจ้งเหตุกดและเลือกตำแหน่งที่เกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือยังจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 3.พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 4.ระบบจะแจ้งเหตุไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุด พร้อมกับแจ้งข้อความตอบกลับ