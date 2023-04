“หมอธีระ”เผย Long COVID ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพมากขึ้น 74%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 5 เมษายน 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 41,986 คน ตายเพิ่ม 138 คน รวมแล้วติดไป 684,169,290 คน เสียชีวิตรวม 6,832,807 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และโปแลนด์



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 17 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 90.86 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 78.98



อัปเดตความรู้ Long COVID



1. ผลของการติดเชื้อต่อการลาหยุดงาน



O'Regan E และคณะจากประเทศเดนมาร์ก ทำการประเมินผลกระทบของการติดเชื้อโรคโควิด-19 ต่อเรื่องการลาหยุดงานด้วยเหตุผลของการเจ็บป่วยในช่วงเวลาต่อมา



พบว่า กลุ่มคนที่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อนนั้นจะมีการลาหยุดงานด้วยเรื่องการเจ็บป่วยมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่ติดเชื้อ



เฉลี่ยแล้วทุกๆ 1,000 คน กลุ่มที่เคยติดเชื้อมาก่อนจะมีคนที่ลาหยุดงานรวมนานกว่า 1 เดือนในช่วง 1-9 เดือนหลังติดเชื้อ มากกว่ากลุ่มคนที่ไม่ติดเชื้อราว 33 คน



ลักษณะของคนที่เสี่ยงต่อการต้องลาหยุดมากนั้น ได้แก่ เพศหญิง, อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงคนที่มีโรคประจำตัวมาก่อน



2. Long COVID ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพมากขึ้น



Howe S และคณะจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ได้ทำการประเมินผลกระทบของภาวะ Long COVID ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron BA.1 และ BA.2 ซึ่งระบาดในช่วงปีก่อน



พบว่า Long COVID ทำให้มีจำนวนปีที่ประชากรต้องอยู่กับภาวะทุพพลภาพมากขึ้นถึง 5,200 ปี (Years of living with disabilities: YLDs)



ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับจำนวนปีที่ต้องอยู่กับภาวะทุพพลภาพทั้งหมดที่เกิดจากโรคโควิด-19 แล้ว Long COVID เป็นสาเหตุหลัก โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงสามในสี่ (74%)



สถานการณ์ระบาดและจำนวนเสียชีวิตโดยรวมทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง



แต่เราล้วนทราบกันดีว่า ในแต่ละวันยังมีเหยื่อที่ต้องป่วย และเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง



เราทราบอีกเช่นกันว่า การฉีดวัคซีนจนครบเข็มกระตุ้นนั้น จะช่วยลดเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง เสียชีวิต และ Long COVID ได้ แต่ไม่ได้การันตี 100% ดังนั้นพฤติกรรมการป้องกันตัว ใส่ใจสุขภาพ ระมัดระวัง ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาทจึงมีความสำคัญมาก



ปรับสภาพแวดล้อมที่บ้าน ที่ทำงาน ที่เที่ยว ให้มีการระบายอากาศให้ดี



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



ความเสี่ยงของแต่ละคน มากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิถีการใช้ชีวิตของคนคนนั้น



ติดเชื้อแต่ละครั้ง ป่วยได้ รุนแรงได้ ตายได้ และเสี่ยงต่อ Long COVID ด้วย



ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด



