นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยเตรียมจัดงานปราศรัยใหญ่ในวันที่ 5 เมษายนนี้ เพื่อเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน จากพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน ตอน ONE TEAM FOR ALL THAIS : หนึ่งทีม เพื่อไทยทุกคน ที่ธันเดอร์โดม สเตเดียม เมืองทองธานี เวลา 18:00 - 21:00 น.