“หมอธีระ”เผยผลวิจัยชี้ PM2.5 เสี่ยงต่อมะเร็ง-โรคหัวใจ-หลอดเลือด

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า PM2.5



งานวิจัยทั่วโลกพิสูจน์ให้เห็นนานแล้วว่า ฝุ่นละอองที่มากจะส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ



แต่ไม่จบแค่นั้น ยังส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆ ในร่างกาย และเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้จำนวนมากในระยะยาว



ข้อมูลจาก European Environmental Agency ชี้ให้เห็นว่า PM2.5 ส่งผลให้เสี่ยงต่อมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์



ยิ่งหากดูเรื่องการเสียชีวิต พบว่า 12% ของการเสียชีวิตจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้นเกิดจากการสัมผัสกับมลภาวะสิ่งแวดล้อม



และ 17%, 11%, และ 3% สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งปอด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง



การจัดการมลภาวะทางอากาศจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการในปัจจุบัน



อ้างอิง

Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe. EEA. 2020.