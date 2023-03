กทม.ชวนเที่ยวงาน UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์วังลับย่านพระนคร 25 มี.ค.-2 เม.ย.

วานนี้ (25 มี.ค. ) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร Living Old Building ย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ณ วังกรมพระสมมตอมรพันธุ์ ถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร



นายศานนท์ กล่าวว่า ผู้ว่าฯ ชัชชาติพูดเสมอคือ กรุงเทพมหานครเหมือนเพชรที่รอเจียระไน มีหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพมากๆ ในการพัฒนา ซึ่งต้องขอบคุณทาง CEA (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)) ที่ทำโครงการ UNFOLDING BANGKOK ได้เห็นว่าทุกที่ที่จัดงานนี้มาก่อนหน้ามีผู้คนให้ความสนใจหลั่งไหลมามากมาย ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่แบบนี้กทม.เองพยายามค้นหาว่ามีจุดไหนที่เราจะพัฒนาได้บ้าง มากไปกว่านั้นคงไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรมในพื้นที่หรือตัวอาคาร แต่สิ่งนี้คือเรื่องของการชุบชีวิตย่าน เรามีหลายย่านที่มีศักยภาพในกรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้มี 20 ย่านที่พยายามจะผลักดัน เช่น บางลำพู นางเลิ้ง ปากคลองตลาด และอีกหลาย ๆ ย่านที่เราคิดว่าการชุบชีวิตแบบนี้ การเปลี่ยนพื้นที่แบบนี้ และการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายแบบนี้ ทำให้เห็นเลยว่ามีศักยภาพจริงๆ เพราะการได้มีนักออกแบบ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูก็จะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่ง มองเห็นโอกาส มองเห็นศักยภาพ เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของย่านและของกรุงเทพมหานครไปพร้อมกัน



สำหรับงาน “UNFOLDING BANGKOK” เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้เดินทางมาถึงโปรแกรมสุดท้าย ‘Living Old Building’ กับ วังลับ ‘กรมพระสมมตอมรพันธุ์’ ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Elapse - The Renaissance of Place’ สัมผัสกาลเปลี่ยนผ่านของอาคารทางประวัติศาสตร์แห่งเดียวบนถนนบำรุงเมือง ย่านพระนคร ที่ข้ามผ่านทั้งความกลัว - ความฝัน - ความหวัง ของการแปรผันตามยุคสมัย ที่ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ปิด พลิกฟื้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ในรูปแบบการจัดแสดงแสงไฟ (Architectural Lighting) และ Projection Mapping พร้อมทั้งนิทรรศการเล่าประวัติความเป็นมาของสถานที่ การจัดแสดงผลงานศิลปะเคลื่อนไหว ดนตรีและศิลปะการแสดง (Performing Art) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ bit.ly/3JYlQBe



โดยภายในงานมี 4 กิจกรรมหลักไฮไลต์ คือ

1. Architectural Lighting การจัดแสดงแสงไฟที่จะเปิดประสบการณ์ย้อนรอยกลิ่นอายความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมและศิลปะวิทยาการในรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5

2. Projection Mapping การเดินทางย้อนเวลากลับไปเยี่ยมเยือนสิ่งเก่า ทั้งย่าน และชุมชน รอบ ๆ วังในอดีต บริเวณทางเข้าชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธุ์ ถนนบำรุงเมือง

3. Exhibition การจัดแสดงผลงานศิลปะเคลื่อนไหว “กาลเปลี่ยนผ่าน” (elapse) และ “การเปลี่ยนแปลง” (reformation) การจัดแสดงประวัติความเป็นมาของสถานที่ และสารคดี The Renaissance of Place

4. Performance and Music ศิลปะการแสดงและเพลงโดยศิลปินมืออาชีพ ที่จะชวนทุกคนย้อนประสบการณ์กลับไปถึงกาลเวลา ความทรงจำ และเหตุการณ์อันงดงามในอดีต