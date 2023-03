“หมอธีระ”เผยผลวิจัยพบแม่ได้รับวัคซีนโควิดจนครบเข็มกระตุ้นลดความเสี่ยงทารกป่วยเป็นโควิดช่วง 4 เดือนแรก

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 26 มีนาคม 2566



เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 51,101 คน ตายเพิ่ม 184 คน รวมแล้วติดไป 683,248,717 คน เสียชีวิตรวม 6,826,497 คน



5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ รัสเซีย เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และชิลี



เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 9 ใน 10 อันดับแรก และ 18 ใน 20 อันดับแรกของโลก



จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 93.47 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 92.39



อัปเดตความรู้โควิด-19



Lipschuetz M และคณะจากประเทศอิสราเอล เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารการแพทย์ Nature Medicine เมื่อ 23 มีนาคมที่ผ่านมา



ศึกษาทารกแรกเกิดจำนวน 48,868 คน ตั้งแต่สิงหาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565



พบว่า แม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 จนครบเข็มกระตุ้น จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทารกจะป่วยเป็นโควิดจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วง 4 เดือนแรกหลังคลอดได้ 53% (ช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่ 36%-65%)



การฉีดวัคซีนจึงมีประโยชน์ทั้งต่อทั้งแม่และลูก



อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการป้องกันจะลดลงไปตามเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชากรวัยใดเพศใด ดังนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ระมัดระวังความเสี่ยงต่างๆ ระหว่างที่ใช้ชีวิตประจำวันจึงมีความสำคัญยิ่ง



ควรปรับสภาพแวดล้อมที่บ้าน ที่ทำงาน ให้มีการระบายอากาศให้ดีกว่าในอดีต



เลือกที่กินดื่ม ที่เที่ยว ที่ไม่แออัด ระบายอากาศดี และไม่แชร์ของกินของใช้กับผู้อื่น



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก ทั้งโควิด-19 และ PM2.5



